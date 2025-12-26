Sportski savez Kruševca nagradio najbolje

Tradicionalno, u godini na izmaku sumirajući rezultate, kruševački Sportski savez nagrađuje najuspešnije pojedince i klubove u više kategorija.

Prva nagrada, za životno delo, dodeljena je posthumno jednoj od fudbalskih legendi Napretka, po mnogima najboljem fudbaleru svih vremena, Miloradu Jovanoviću – Božjoj volji.

Priznanje za kontinuirani doprinos razvoju sporta pripalo je Gradu Kruševcu i Trayal Korporaciji.

Za najuspešnijeg sportskog radnika u 2025. godini proglašen je Miloš Nenezić, generalni direktor Trayal Korporacije, a u obraloženju, između ostalog, stoji:

„Kroz projekat Try All Sport Trayal Korporacija je opredelila milion evra za pomoć kruševačkim klubovima i sportistima. Zahvaljujući donacijama, logističkoj podršci i svakom drugom vidu pomoći, brojni sportski klubovi su krenuli uzlaznom putanjom, a pojedini su bili pred gašenjem.

Ideja o ovom projektu rodila se u misiji i viziji čoveka koji sport posmatra ne kao privilegiju, već kao ljudsko pravo – generalnog direktora Trayal Korporacije Miloša Nenezića.

Posebno poglavlje u sportskoj priči Miloša Nenezića je FK Napredak. Već pet godina je prvi čovek kluba koji je svojevrsni brend, ne samo Kruševca, već i celog Rasinskog okruga. Stao je na čelo, kada je klub bio, praktično obezglavljen. Ambiciozan, dokazano sposoban i nadasve uporan, vrlo brzo je postavio klub na zdrave noge.“

Zahvaljujući na priznanju generalni direktor Trayal Korporacije i predsednik FK Napredak Miloš Nenezić je istakao:

– U prethodnoj godini pomogli smo 21 klubu, ali i dalje je veliki problem infrastruktura. I tu smo da to menjamo, da uz pomoć Grada utičemo na resorno ministarstvo i Vladu da nam omogući još bolju sportsku infrastrukturu.

Usledila je dodela nagrada sportistima u pojedinačnoj konkurenciji. Najbolji među sportistima sa invaliditetom je Darko Marisavljević. Najuspešniji sportista, među osobama sa posebnim potrebama je Danijel Bošković.

U konkurenciji trenera prvo mesto pripalo je Goranu Begoviću iz AK Kruševac, drugo Igoru Rakiću iz GŽRK Napredak 12 i treće Ivanu Mitiću iz ŽFK Napredak Junior.

U muškoj pionirskoj konkurenciji za najboljeg je proglašen karatista Napretka Viktor Rakić, ispred karatiste Šampiona Mihajla Radosavljevića i klupskog druga Konstantina Jovanovića.

U konkurenciji pionirki najbolja je Helena Pavlović karatistkinja iz KK Kruševac, druga je rukometašica Napretka Dina Maksić i treća atletičarka AK Kruševac Lena Radosavljević.

Najbolji kadet u 2025. je Aleksa Radovanović iz Badminton kluba Zmajevi, drugi je Ognjen Stevanović iz Tekvondo kluba Bagdala, a treći Dimitrije Radojković iz Atletskog kluba Kruševac.

Najuspešnija kadetkinja je Lena Maksić iz GŽRK Napredak 12, drugo mesto pripalo je Teodori Latas iz Badminton kluba Zmajevi, a treće Nini Dimitrijević iz Plivačkog kluba Napredak.

Prvo mesto u kategoriji juniora pripalo je bokseru Teodoru Josijeviću, drugo plivaču Lazaru Filovskom, a treće kik bokseru Luki Maksimoviću.

Najbolja juniorka je karatistkinja Laura Isidorović, drugo mesto je zauzela plivačica Anastasija Dimitrijević, a treće gimnastičarka Đurđa Spasić.

U konkurenciji seniora trijumfovao je karatista Lazar Simić, drugo mesto pripalo je badmintonisti Viktoru Petroviću, a treće kik bokseru Dragiši Jakovljeviću.

Među seniorkama bez premca je bila atletičarka Natalija Vojinović, druga je karatistkinja Aleksandra Radovanović, a treća fudbalerka Suzana Petronijević.

Ekipno, najbolja muška pionirska ekipa je FK Trayal, a ženska Badminton klub Zmajevi. U konkurenciji kadeta najbolji su fudbaleri Napretka, a u ženskoj konkurenciji rukometašice Napretka. Među juniorima nagrađeni su, u muškoj kokurenciji BK 14. oktobar, a u ženskoj Odbojkaški klub Napredak 037.

Najbolja seniorska ekipa je OKK Kruševac, a muška GŽRK Napredak 12.