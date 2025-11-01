Zimska sezona planirana za rekonstrukciju bazena

Nakon uspešne letnje sezone, Sportski centar Kruševac ulazi u period intenzivnog održavanja i priprema za zimu. Tokom hladnijih meseci planirano je renoviranje i unapređenje postojećih sportskih objekata, kako bi svi sadržaji bili spremni za predstojeću sezonu

Trenutno je u toku zamena stolica u Hali sportova, koja se odvija u fazama kako bi prostor mogao da ostane u funkciji i dok traju radovi. Istovremeno se priprema dokumentacija za rekonstrukciju zatvorenih bazena i planira se otvaranje još jednog terena za padel.

– Planiramo da završimo rekonstrukciju, odnosno sređivanje bazena kako bismo ga pustili u funkciju, ali ne možemo ništa izvesno da kažemo dok Građevinski fakultet ne izvrši proveru greda i zidova. Ako dobijemo pozitivno mišljenje, završićemo radove i nadam se da će za oko mesec dana zatvoreni bazeni ponovo proraditi. U Hali sportova radimo kontinuirano, stolice menjamo postepeno, jer klubovi imaju utakmice i mora biti obezbeđen određeni broj mesta. Nadamo se da ćemo i taj posao završiti u roku od mesec dana, a nova sedišta biće u bojama srpske zastave i, nadamo se, uvek puna. Teren za odbojku na pesku je pokriven ceradom kako bi se zaštitio tokom zime, jer se radi o posebnoj vrsti peska koja zahteva pažljivo održavanje. Teren za padel, uprkos svim kritikama, pokazalo se da je na pravom mestu i da se tokom ove sezone dosta koristio, uvek je u poslepodnenvnim časovima bio pun i tražio se termin više – kaže direktor Sportskog centra Predrag Milenković.

Zatvoreni bazeni u Kruševcu već duže vreme ne rade, što je mnogima otežalo redovne treninge i rekreativne aktivnosti. Deca koja se bave plivanjem primorana su da putuju u okolne gradove kako bi nastavila sa treninzima, što iziskuje dodatno vreme, organizaciju i troškove. Istovremeno, veliki broj rekreativaca navikao je da i tokom zime uživa u plivanju, pa se povratak na gradski bazen s nestrpljenjem iščekuje. Kada rekonstrukcija bude završena i objekat ponovo bude otvoren, to će značiti mnogo ne samo za sportiste, već i za sve građane koji u plivanju vide zdravu i omiljenu naviku.