Sportski centar vodi mlade na četvorodnevno skijanje

Sportski centar Kruševac organizuje četvorodnevni program skijanja na Kopaoniku, namenjen osnovcima, srednjoškolcima i studentima iz Kruševca i Rasinskog okruga. Program će biti realizovan u dva termina, od 22. do 25. januara, kao i od 29. januara do 1. februara

Učesnici će biti smešteni u JAT apartmanima na Kopaoniku, a aranžman obuhvata ski-pas za četiri dana skijanja, tri noćenja sa polupansionom, kao i organizovan prevoz mini-busom. Posebna pažnja posvećena je početnicima, za koje je obezbeđena škola skijanja uz angažovanje dva licencirana ski-instruktora.

Postoji i mogućnost iznajmljivanja kompletne ski-opreme po povlašćenoj ceni od 1.200 dinara po danu, što dodatno olakšava učešće svima koji nemaju sopstvenu opremu.

Cena aranžmana iznosi 29.000 dinara, uz doplatu boravišne takse koja za decu uzrasta od 7 do 15 godina iznosi 80 dinara dnevno, dok je za odrasle 140 dinara. Broj mesta je ograničen na 13 polaznika po terminu, a prijava podrazumeva avansno plaćanje.

Zbog velikog interesovanja, organizatori preporučuju blagovremeno prijavljivanje.