Sportska 2017. – Oni su obeležili godinu

Stara godina zapakovana je svođenjem računa. Sportski savez Grada Kruševca je po 57. put proglasio sportiste godine. Laskava titula pripala je automobilisti Darku Božiloviću, višegodišnjem državnom prvaku u klasi 9 na kružnim trkama, odnosno u ženskoj konkurenciji Maji Milosavljević, članici Planinarskog sportskog kluba Jastrebac koja je suvereno vladala Treking ligom Srbije, ali i postala prva Kruševljanka koja je pretrčala maraton.

Najbolja ekipa je Odbojkaški klub Napredak 037, koji je izborio prelazak u Prvu ligu Srbije. Atletičarka Anja Nedeljković proglašena je za najuspešniju pionirku, a badmintonista Viktor Petrović za najboljeg u konkurenciji pionira.

Među kadetima najbolji su bili badmintonista Sergej Lukić i košarkašica Aleksandra Punoševac, a među juniorima plivač Lazar Vanić i Marija Sudimac iz Badminton kluba Zmajevi. Najbolja mlada ekipa je Karate klub Kruševac u kome su Lidija Todorović, Anita Milaković i Saša Jovanović, koje su pobedile na Evropskom prvenstvu Šotokan federacije u Češkoj, dok su na Svetskom u Italiji bile treće.

Ali, krenimo redom kroz 2017-tu.

Januar

FK Napredak je dobio novog trenera. Ekipu kruševačkog superligaša preuzeo je Vuk Rašović. Posle tri godine vratio se u Srbiji, a cilj mu je da Napredak sačuva poziciju u vrhu tabele, koja vodi u Evropu.

– To je naša ambicija. Napredak to može da ostvari dobrim igrama u nastavku prvenstva. Naravno da to neće biti lako, potrebno je mnogo rada i odricanja, ali ja sam spreman na to, isto kao i igrači – rekao je Rašović.

Februar

FK Napredak se ozbiljno pojačao tokom zime, u nameri da nastavi sa dobrim rezultatima i u drugom delu prvenstva Super lige. Ekipa je na pripremama u Antaliji, a njen dres su u međuvremenu zadužili novi igrači Filip Kasalica, Nemanja Vidaković, Nemanja Tubić i Enver Alivodić

Milorad Sijić je objavio knjigu “Fudbal u Rasinskom okrugu”. To je prvi put da se neko ozbiljno pozabavio kompletnom, skoro stogodišnjom istorijom fudbala u Okrugu.

– Knjiga obuhvata period dug maltene ceo vek, od 1921. kada se ovde počeo organizovano igrati fudbal i prva je tako sveobuhvatna. Najteže je bilo doći do tabela svih rangova takmičenja, što je ovde takođe prvi put kompletirano – kaže autor.

Kruševljanin Luka Milić osvojio je bronzanu medalju na međunarodnom badminton turniru u Pečuju, u Mađarskoj.

U organizaciji Karate kluba Prva petoletka iz Trstenika, u ovom gradu održan je Funakoši kup, na kome su takmičari Karate kluba Kruševac osvojili 47 zlatnih, 38 srebrnih i 22 bronzane medalje.

Na padinama Jastrepca održana je osma lovno-turistička manifestacija „Jastrebački vuk“. Ovog puta vukovi su nadmudrili lovce, njih oko 200, koji su od ovih predatora videli samo – tragove. Ipak, lovci se nisu vratili potpuno praznih šaka – divljeg vepra je odstrelio Saša Savić iz Lovne sekcije Ribare.

U Beogradu je u 62. godini preminuo Bogić Bogićević. Poslednji klub koji je vodio bio je FK Napredak. Prošao je kroz sve selekcije Borca u rodnom ^ačku i godinama bio golman prvog tima. Posle okončanja igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Sa velikim uspehom predvodio je Javor, Zemun, Donji Srem, Big Bul iz Bačinaca, Hajduk sa Liona, na kraju i Napredak.

Mart

Kruševački Sportski centar obeležio je četiri decenije postojanja. U Kruševačkom pozorištu je, tim povodom, organizovana svečana akademija, na kojoj je rečeno kako je u 40 godina rada Sportskog centra utkano mnogo rekorda, sportskih dostignuća, druženja i pozitivnih rezultata.

Drugi kruševački polumaraton okupio je preko 400 učesnika iz Srbije, ali i Crne Gore, BiH, Makedonije, Hrvatske, Italije, Velike Britanije, Rumunije i UAE. Stazu dugu 21 kilometar prvi je pretrčao Alija Imamović iz Sarajeva, a među devojkama je najbrža bila Teodora Simović iz Novog Pazara.

U takmičenju superligaša Srbije, fudbaleri Napretka su najzad ponovo slavili. Posle dva nerešena ishoda, ali i isto toliko poraza u prolećnom delu Lige, ceh je platio Radnik, protov koga je Napredak došao do pobede (2:1), važne za overu plej-of vize.Utakmicu je obeležio i penal koji je za goste izveo Miloš Adamović. Odlučio je da to uradi onako kako to rade majstori ove igre – čuvenom “panjenjkom”, koja je prvi put izvedena u Beogradu 1974. godine. Ali, umesto da donese prednost svom timu, Adamović se obrukao pošto je uspeo da promaši ceo gol, ali je zato postao prava svetska atrakcija, stigavši brzinom svetlosti do mnogobrojnih globalnih medija, pa i do čuvenog američkog Foksa!

Dvojac supertaletovanih reprezentativaca naše zemlje, Sergej Lukić i Marija Sudimac upisali su nove značajne rezultate u međunarode biografije. Na turniru Evropskog kupa u badmntonu u Poljskoj, Lukić je osvojio vicešampionsku titulu u singlu, dok je Sudimac stigla do dva bronzana odličja

Noć boksa u Hali sportova privukla je više od tri hiljade Kruševljana koji su pratili osam zanimljivih borbi, od kojoj je u onoj centralnoj najbolji srpski bokser Marko Nikolić savladao Ukrajinca Jevgenija ^umačenka i time osvojio nove poene koji ga vode do borbe za titulu u poluteškoj kategoriji.

– Nisam ni jednog momenta sumnjao u pobedu, iako sam u drugoj rundi osetio da je vilica pala i iz mog tima su mi savetovali da predam borbu. Nisam to mogao da učinim. Ne u Kruševcu, gradu sporta, gradu kneza Lazara. Srećan sam i zadovoljan ishodom – rekao je najbolji srpski bokser.

Na tri međunarodna plivačka mitinga, članovi Plivačkog kluba Napredak osvojili su 37 medalja, pri čemu su se rezultatima posebno istakli Lazar Filovski i Lazar Vanić, dok je na državnom prvenstvu u plivanju za kadete u Bečeju Anastasija Nikolić iz Plivačkog kluba Rasina osvojila bronzanu medalju na 200 metara prsnim stilom.

U poslednjem kolu Prve B lige Jug, vaterpolisti Rasine su izgubili od Radničkog u Kragujevcu i takmičenje završili kao peti.

Na Državnom prvenstvu Specijalne Olimpijade Srbije u plivanju u Pirotu, članovi Palestre osvojili su novih deset medalja.

April

FK Napredak je ostvario zacrtani cilj. Posle odigranih 30 kola prvenstva Super lige, četvrti je tim na tabeli, iza favorizovane “velike trojke” – Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Sa te pozicije startovao je u plej-of takmičenju, gde mu žreb nije bio naklonjen i u prva dva kola poražen je od Vojvodine (2:1) i Crvene zvezde (1:2). Bilo je mnogo prigovora na suđenje…

Aletičarka AK Kruševac Anja Nedeljković postavila je novi državni rekord sa vremenom 4:41,2. državnom prvenstvu u hodanju za mlađe pionire/ke na hiljadu metara u Beogradu,

– Nisam očekivala da ću oboriti nacionalni rekord i svakako da će mi ovo biti podstrek da hodam još brže i budem još bolja – rekla je Anja.

U derbiju Srpske lige Istok fudbaleri Temnića su poraženi u gostima od Moravac Oriona sa 2:0, pretrpevši, tako, prvi poraz u sezoni, posle 17 kola. Naravno, sačuvali su vođstvo na tabeli.

Fudbalerke Napretka su pobedom u Kragujevcu, protiv Šumadije sa 3:1, izborile učešće četvrtfinalu Kupa Srbije i kompenzovale skroman učinak u domaćem prvenstvu.

Dve kruševačke odbojkaške ekipe izborile su plasman i viši rang takmičenja! Napredak 037 je obezbedio ulazak u Prvu ligu Srbije, dok su odbojkašice Mladosti 2000 izborile plasman u Drugu ligu. Nasuprot njima, Antena je postigla istorijski loš rezultat, s obzirom da je u Prvoj B ligi izgubila sve 22 utakmice i završila sezonu bez ijednog osvojenog boda.

Košarkaši Napretka su u poslednjem kolu Košarkaške lige Srbije izgubili u Subotici od Spartaka (85:70) i sezonu završili na deobi 9. i 10. mesta tabele, sa 12 pobeda i 14 poraza, dok je Spartak novi Superligaš.

Kruševački badminton reprezentativci Sergej Lukić i Marija Sudimac ostvarili su novi uspeh na međunarodnoj sceni. Na jakom turniru Evropskog kupa u belgijskom gradu Edegemu, koji je okupio oko 150 takmičara i takmičarki iz 30-tak zemalja, među kojima su bile SAD i Brazil, izlivena su bronzana odličja u dve konkurencije: zajedničko u mešovitom dublu i Lukićevo u muškom dublu.

Na Otvorenom prvenstvu Srbije u plivanju u Beogradu, u konkurenciji 482 plivača iz 54 kluba iz Srbije, Kazahstana, Belorusije, Turske i Makedonije, plivač Napretka Lazar Vanić osvojio je dve medalje u kategoriji juniora – srebrnu na 200 metara delfin i bronzanu u istoj disciplini na 100 metara.

Na prvenstvu uže Srbije za mlađe uzrasne kategorije u Čačku, takmičari kruševačkog Karate kluba [ampion osvojili su dve medalje u borbama – Mihajlo Čolovejić srebrnu, a Aleksa Pešić bronzanu.

Naš grad je bio domaćin Državnog prvenstva u podvodnom hokeju, a prema rečima predsednika Ronilačkog kluba Viking Jovice Mijajlovića, organizacija takmičenja imala je za cilj da se ovaj relativno mladi sport promoviše u našoj sredini, kako bi se dalje razvio i omasovio. Pobednici su beogradske ekipe Kalipso megamasters i Kalipso elit, ispred Pančeva i i kruševačkog Vikinga.

Na Državnom prvenstvu Specijalne Olimpijade Srbije u muškoj odbojci u Čačku, najbolji su među deset ekipa bili odbojkaši kruševačke Palestre.

Sportski savez Grada Kruševca organizovao je, drugi po redu, Vaskršnji turnir u fudbalu za dečake i devojčice rođene 2002. godine i mlađe. U finalnoj utakmici dečaci FK Car Lazara 2015 pobedili su ekipu FK Kruševca sa 3:0. Za najboljeg igrača proglašen Nikola Jovanović

Maj

Spuštena je zavesa na superligaški fudbalski karavan. U poslednjem kolu, Napredak je pred svojim navijačima u Kruševcu igrao nerešeno, 1:1, protiv Voždovca i prvenstvo završio na šestom mestu, ispustivši u finišu priliku da zabeleži bolji plasman, s obzirom na to da je u većem delu šampionata bio četvrti. Šampionska titula je po 27. put pripala ekipi Partizana.

– Puno toga nam u finišu prvenstva nije bilo naklonjeno, uključujući i suđenje, ali tako je to u fudbalu. Ostaje da se izvuku pouke, jer nam se ni u sledećoj sezoni ne menjaju ambicije – prokomentarisao je trener Vuk Rašović.

Fudbalerke kruševačkog Napretka zaustavljene su na putu ka polufinalu Kupa Srbije. Rivalke iz Subotice savladale su ih sa ubedljivih 11:0

Na Međunarodnom karate takmičenju u ^eškoj, nastupilo je 15 zemalja među kojima i naša. Takmičari iz Kruševca osvojili su za reprezentaciju Srbije 13 medalja – po četiri zlatne i srebrne i pet bronzanih. U pojedinačnoj konkurenciji, osvojene su dve zlatne, jedna srebrna i četiri bronzane medalje.

Rukometašice Napretka završile su takmičenje u Prvoj ligi Zapad na trećoj poziciji sa osvojenih 16 bodova.

Kruševac je bio domaćin velikog četvorodnevnog golbal kampa, koji je okupio igrače i trenere autentičnog sporta za slepe i slabovide osobe iz cele Srbije. Svoj golbal tim odnedavno ima i naš grad.

– Ugostili smo veći deo golbalista iz Srbije i možemo se pohvaliti da je ovo jedan od najuspešnijih kampova do sada, a predstavila se i mlada kruševačka ekipa koja funkcioniše par meseci unazad. Nastojimo da što više pomognemo osobama sa invaliditetom da se uključe u redovne sportske aktivnosti – rekao je predsednik Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Kruševac Dejan Ivanović, direktor Kampa u našem gradu:

U Vršcu je održano prvenstvo Srbije za juniore u badmintonu, koje je sa devet zlatnih odličja obeležio Badminton klub Zmajevi iz Kruševca

Povodom sedam decenija postojanja Planinarsko sportskog kluba Jastrebac, u Kući Simić je otvorena izložba „Hajdemo u planine“. Planinarstvo u Srbiji ima respektabilnu tradiciju i manje je poznato da je u pitanju i zvanično jedan od najstarijih sportova u Srbiji.

– Poruka je da izađemo u prirodu, da se krećemo, pešačimo, jer to, po relevantim istraživanjima, poboljšava i fizičko i psihičko zdravlje za 30 odsto – poručio je predsednik Kluba dr Gradimir Perić.

Jun

Muška kuglaška reprezentacija Srbije osvojila je šampionsku titulu, na Svetskom prvenstvu u nemačkom Detenhajmu. Član kruševačkog Cara Lazara Ilija Jevremović osvojio je dve medalje, zlatnu i bronzanu, u konkrenciji pionira, dok je kadetska reprezentacija, u kojoj je nastupio i Pavle Stojanović, peta na svetu.

– Ovo mi je bilo prvo svetsko prventvo i ovakav uspeh je za mene izvan očekivanja. Bilo je i nekim problema zbog kojih sam razmišljao da odustanem od svega, ali su se stvari na sreću u međuvremenu slegle – rekao je Jevremović.

Napredak nije uspeo da se domogne Evrope, a potom ni da zadrži Vuka Rašovića. Zameniće ga Nenad Sakić, nekadašnji fudbaler Napretka i dugogodišnji asistent Siniše Mihajlovića u Italiji. Za fudbalerkama Napretka je, pak, sezona za koju se može reći sve osim da je bila laka. Podmlađena ekipa bila je tokom celog prvenstva Super lige Srbije na velikim iskušenjima, da bi na kraju ipak uspela da sačuva elitni status, pobedivši u poslednjem kolu plej-aut faze takmičenja novosadsku Vojvodinu.

FK Temnić 1924 iz Varvarina završio je sezonu kao najbolji tim u Srpskoj ligi Istok. U novog prvoligaša promovisani je u Soko Banji, gde je u poslednjem kolu protiv Ozrena igrao nerešeno 2:2. U viši rang takmičenja ide i FK Trajal, koji je postao novi član Srpske lige. Gumari su se kroz prvenstvo Zone Zapad praktično prošetali i svoju dominaciju verifikovali kroz 75 osvojenih bodova, a pred novu sezonu dobili su i novog trenera, Miljojka Gošića.

– Mislim da je novi postavljeni cilj, Prva liga, realan i dostižan, baziran na stabilnosti i potpunoj posvećnosti igrača, kao i na jednom već sada odlično selektiranom kadru – rekao je Gošić.

Kruševac je bio domaćin Prvenstva Srbije za seniore i seniorke u atletici, koje je okupilo domaću elitu „kraljice sporta“. Publika imala je i posebnog razloga za zadovoljstvo, jer je Jovan Spasić, član Atletskog kluba Kruševac, osvojio bronzanu medalju u bacanju kladiva.

– Dao sam sam sve od sebe i prezadovoljan sam što sam u Kruševcu, gradu u kome sam proveo zadnjih 14 godina, osvojio medalju – rekao je Spasić.

Atletski klub Kruševac organizovao je i Prvenstvo centralne Srbije za mlađe pionire i pionirke i atletske škole. Takmičari iz našeg grada su u jakoj konkurenciji osvojili 17 medalja, a najvredniji rezultat ostvarila je Anja Nedeljković koja je u disciplini brzo hodanje na 600 metara postavila novi državni rekord, sa vremenom 2:43,21.

Beležimo i ostale događaje. U Globaru, na moto kros stazi Gajić, održan je drugi Evropski, sedmi Balkanski i osmi Nacionalni šampionat u motokrosu. Takmičenje je protelo u odličnoj atmosferi i sportskoj borbi, bez ijednog incidenta. Prvenstvo Srbije za seniore u badmintonu u Novom Sadu je trostrukim trijumfom obeležio Luka Milić. Kruševački ARK Maratonac je u Vranju, na prvom maratonu i polumaratonu, bio najuspešniji klub. U sjajnoj atmosferi, pred punim tribinama otvorenih bazena u Kruševcu, vaterpolo reprezentacija Srbija je u humanitarnoj utakmici pobedila Australiju sa 12:8. Pionirska selekcija FK Napredak osvojila je drugo mesto na Turniru za pionirskog prvaka Srbije, dok su na Državnom prvenstvu Specijalne olimpijade Srbije u Jabuci kod Pančeva, fudbaleri Palestre bili prvi.

Jul

Žreb je hteo da Napredak na startu nove superligaške fudbalske sezone, predvođen novim trenerom Nenadom Sakićem, ima znato povoljniji raspored u odnosu na prethodnu. Ispostavilo se, međutim, da ni ovaj početak nije bio lak, pa je u prva dva kola, igrajući pred svojim navijačima protiv Rada (2:2) i gostujući na Banovom brdu Čukaričkom (2:0), Napredak osvojio samo jedan bod.

U centru grada održan je skup motociklista kao deo kampanje za povećanje bezbednosti u saobraćaju. Sigli su i Noćni vukovi, najveća bajkerska grupa iz Rusije koja ima svoje klubove širom sveta, uključujući i Srbiju

– Došli smo u Kruževac da prezentujemo naš Klub, njegovu kulturu, pravila i ideologiju da se mladi odvuku sa ulice i ako im treba adrenalin, neka sednu na dva točka, ali i da voze pametno i sa zaštitnom opremom – kaže predsednik Noćnih vukova Srbije Saša Savić.

Od najpopularnijeg fudbala, preko temeljnih sportova poput atletike i gimnastike, sve do onih „egzotičnijih“ kao što je recimo ronjenje ili joga – svega toga je bilo na Vidovdanskom sajmu sportova, na otvorenim sportskim terenima parka Bagdala, gde je 25 klubova predstavilo 17 sportskih disciplina.

Na Kupu centralne Srbije u atletici u Kragujevcu, takmičari kruševačkog ARK Maratonac osvojili su dve medalje. Katarina na tri kilometra, dok je Ilija Milenković postao vicešampion za juniore na 1500 metara.

Avgust

Drugi noćni kruševački polumaraton ispunio je očekivanja. Dugotrajna priprema i dobra organizacija, masovni odziv učesnika – od aktivnih sportista, preko rekreativaca do onih koji su tek načinili prve trkačke korake – stavili su u drugi plan rezultate. Ali, kada su oni u pitanju, pobednik polumaratonske trke bio je Aleksandar Adžić iz Beograda, najbrži na 10.000 metara bio je kruševački maratonac Nenad Živković, dok je u Trci zadovoljstva trijumfovao Kruševljanin Lazar Marjanović.

Najboljim učesnicima kružne auto-trke na beogradskom Ušću dodeljeni su pehari u svim klasama, kao i za plasman u Centralnoevropskoj zoni. Ovogodišnji šampion u Nacionalnom prvenstvu u klasi 9 ponovo je Darko Božilović, koji je još jednom potvrdio visoku klasu u ovom sportu kojoj pripada.

Na startu sezone u novom takmičarskom rangu, Temnić je pobedio pirotski Radnički (1:0), ali je zatim poklekao u Novom Sadu pred Proleterom (3:0). Trajal je srpskoligašku sezonu otvorio pred svojim navijačima, utakmicom protiv Rtnja, preko kojeg je došao do prve pobede (1:0).

Članovi kruševačkog ARK Maratonac dominirali su na Jadovničkom ultramaratonu. Apsolutni pobednik u najtežoj trci, ultramaratonu na 111 kilometara je Nenad Živković, sa novim rekordom staze od 14 sati i 45 minuta. Pobednik trke na 11 kilometara je Ilija Milenković, dok je Andrej Savić bio drugi u trci na 22 kilometra.

– Trka je bila teška, sa 4.450 metara uspona, visoka temperatura… ali bio sam spreman za izazov – prokomentarisao je Živković.

Povodom odličnih rezultata na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj, kada su postigli najveći uspeh u svojoj istoriji, u Gradskoj upravi priređen je prijem za predstavnike Kuglaškog kluba Car Lazar. Ilija Jevremović osvojio je dve medalje, zlatnu i bronzanu, u konkurenciji pionira, dok je kadetska reprezentacija, u kojoj je nastupio i Pavle Stojanović, peta na svetu. Time su kuglaši Cara Lazara postigli najveći uspeh u istoriji kluba, dugoj 32 godine.

-To što sam doživeo u Kruševcu i Napretku, to se pamti celog života. Odavde imam prijatelje zauvek, a Kruševac mi se na najbolji način zahvalio – rekao je na kruševačkoj promociji knjige „Beskrajni Šekularac“ legendarni fudbaler, o kome je Dobrivoje Bobi Janković napravio obimnu monografiju.

Na Balkanskom prvenstvu za igrače do 15 godina reprezentacija Srbije, čiju su okosnicu činili kruševački badmintonisti, osvojila je zlato u ekipnoj konkurenciji, dok je Sergej Lukić postao dvostruki pojedinačni šampion – u singlu i u dublu sa Mihajlom Tomićem.

Na Državnom prvenstvu Srbije u brdskom biciklizmu u Ceru, biciklista Bele stene iz Kruševca Ivan Pantelić, osvojio je zlato u kategoriji 40 plus godina na stazi dugoj 66 kilometara.U generalnom plasmanu bio je četvrti.

Septembar

Na Svetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i seniore u Trevizu, Italija, ženski juniorski borba tim Srbije u sastavu Lidija Todorović, Saša Jovanović i Anita Milaković – sve takmičarke karate kluba Kruševac, osvojio je bronzanu medalju. Naše takmičarke su do odličja došle u izuzetno teškoj konkurenciji od 18 do 21-ne godine, iako sve tri imaju samo po 17 godina.

Kruševljanka Marija Sudimac osvojila je dve zlatne medalje na jakom turniru Evropskog kupa u badmintonu u Zagrebu. Treće zlato delo je njenog klupskog kolege Sergeja Lukića

– Prvi put sam došla do titule u singlu na nekom od turnira Evropskog kupa i presrećna sam. Posle oporavka zbog povrede prionula sam na rad, posebno se pripremala za ovaj turnir i sjajne partije nisu izostale – kazala je Marija Sudimac, koja je u Zagrebu proglašena za najboljeg igrača turnira.

Na državnom prvenstvu u atletici za slepe i slabovide u Kragujevcu, takmičari iz Kruševca osvojili su pet medalja, iako im je ovo bio debitantski nastup. Darko Marisavljević je osvojio zlato u trci na 100 metara, dok je Uroš Veljković bio najbolji u skoku u dalj i treći na 100 metara. Bojan Antić je, sa pratiocem Predragom Anđelkovićem, bio drugi na 200 i treći na 100 metara.

Predvođen novim trenerom, Miloradom Kosanovićem koji je na klupu seo posla odlaska Nenada Sakića, Napredak je u 11. kolu Super lige slavio protiv šabačke Mačve sa 3:1.

– Moji ciljevi su uvek najviši, a Napredak je klub gde nema problema kao u drugim klubovima i u njemu vredi raditi. Dobro sam upoznat sa situacijom u srpskom fudbalu i ona je jako teška i žalosna, ali na sreću Napredak nije u grupi takvih klubova – rekao je posle trenerskog debija Milorad Kosanović.

Kruševljanin Jovan Dašić završio je putovanje motorom kroz Evropu. Četrdeset četiri dana, 10.500 kilometara, 15 zemalja. To kažu brojke, ali je svakako nemoguće jezik avanture svesti na njih. A ono što je na prerađenoj hondi iz 1982. doživeo bajker i vloger, po struci profesor informatike, Jovan Dašić, putujući na dva točka kroz Evropu, svakako je jedinstvena avantura, koja je zahtevala veliku istrajnost, dobru organizaciju, ali i disciplinu.

– Posle ovog puta sasvim je sigurno da mnogo toga više ne gledam isto. Neke stvari, na koje ljudi troše toliko vremena i energije, sada su mi već sasvim benzačajne i relativne. Prosto, promenio sam mnoga merila i pomerio sopstvene granice… – zaključio je bajker iz Kruševca.

U novoj sezoni, košarkaši Napretka, odnosno Napredak Juniora, takmičiće se u Drugoj ligi Srbije, pošto su zamenili rang sa Radničkim iz Kragujevca. Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije odobrio je zamenu koju su klubovi prethodno dogovorili, a Kruševljani su bili prinuđeni na ovaj korak, jer im je račun bio u blokadi za iznos veći od sedam miliona dinara.

Ženska fudbalska reprezentacija Srbije počela je kvalifikacioni ciklus za Svetsko prvenstvo u Francuskoj 2019. godine utakmicom pred kruševačkom publikom porazom od Austrije sa 4:0.

Završnim turnirom na stadionu FK Rakovica okončana je 12. sezona Fer-plej lige Srbije, najmasovnijeg dečjeg fudbalskog takmičenja u zemlji. Dominirao je kruševački Napredak- Duel, na kraju i najuspešniji klub, čiji su članovi osvojili čak tri prva mesta, u kategorijima od 11 do 13 godina.

Oktobar

Andrija Doder i Luka Milić ispisali su novu stranicu istorije srpskog badmintona. Na turniru Svetskog kupa u Sofiji, uz učešće preko 150 takmičara iz 30-tak zemalja, osvojili su prvu medalju u muškoj konkurenciji za našu zemlju na seniorskim turnirima ovog ranga.

– Vraćamo se u Srbiju sa mnogo novih saznanja i sa ogromnim samopouzdanjem i željom za daljim napredovanjem i usavršavanjam – kazao je Luka Milić.

Državno prvenstvo Specijalne olimpijade Srbije nastavljeno je takmičenjem u atletici u Beogradu, na kome su sportisti Palestre iz Kruševca osvojili šest medalja. Radoje Pešić i Aleksandar Kadrić vratili su se iz glavnog grada sa po dva zlatna odličja.

Krenula su nova ligaška takmičenja u rukometu, odbojci, košarci. Rukometaši Napretka osvojili su prve bodove u novoj sezoni takmičenja u Prvoj ligi Zapad. U utakmici 2. kola u Gornjem Milanovcu su pobedili Omladinac sa 31:24. Prve bodove uknjižile su i rukometašice Napretka 12, koje su savladale ekipu Čačka. Startovalo je i takmičenje u Prvoj ligi za odbojkaše. Posle poraza u prvom kolu u Beogradu od Železničara, odbojkaši Napretka 037 pobedili su u drugom kolu kao domaćini ekipu VGSK iz Velikog Gradišta. Na startu takmičenja u Prvoj regionalnoj ligi Zapad, košarkaži Napredak Juniora pobedili su u Kruševcu Zlatar iz Nove Varoši sa 79:73.

Kruševljanin Nenad Živković odbranio je titulu na Zrenjaninskom polumaratonu, pobedivši sa vremenom sat i 14 minuta.

Pre početka utakmice 14. kola Super lige, koju je u Kruševcu Napredak dobio protiv Zemuna (2:1), minutom ćutanja je odata pošta preminulom gradonačelniku Kruševca Dragiju Nestoroviću. Fudbaleri Napretka prethodno su se plasirali u osminu finala Kupa Srbije pobedom nad Bežanijom sa 1:0, a u prvenstvu su posle remija sa Partizanom (1:1) pobedili Crvenu zvezdu (1:0). Novinar iz Londona koji je pratio derbi između Napretka i Crvene zvezde, zabeležio: „Stadion u Kruševcu podseća na engleske, poneću iz Srbije lepe uspomene“.

Turski predsednik Erdogan je od beogradskog protokola posete Beogradu i Srbiji tražio da se obavezno vidi i sa legendom kruševačkog, srpskog i turskog fudbala, Zoranom Simovićem. Njihove zajedničke fotografije napravljene tokom tog susreta osvanule su u najtiražnijim turskim novinama.

– Bilo je prijatno, jer smo evocirali uspomene na lepe dane u Istambulu. Dočekao me je raširenih ruku, prijateljski, i na srpskom me pitao kako sam. Bilo je veoma dirljivo – rekao je Simović.

Novembar

U kolekciju fantastičnih rezultata na međunarodnoj sceni, badmintonista Luka Milić je u Sloveniji dodao još jedan veliki uspeh. Naš reprezentativac osvojio je vicešampionsku titulu u muškom singlu na turniru Svetskog juniorskog kupa, uz učešće preko 100 takmičara i takmičarki iz 20-tak zemalja.

Jesenji deo prvenstva Super lige fudbalerke Napretka završile su na šestom mestu sa devet bodova. Zanimljivost ovog dela prvenstva je sjajan učinak fudbalerki Spartaka iz Subotice, koje su 11 prvenstvenih utakmica završile bez primljenog, a sa postignuta čak 72 gola. Sa maksimalnim brojem bodova one su i liderke na tabeli.

Tamo gde su u prethodnoj sezoni stali u nižem rangu takmičenja, fudbaleri Trjala nastavili su u ovoj, u srpskoligaškom društvu. Odigrali su sjajnu polusezonu i u velikom stilu okončali njen jesenji deo, sa 11 pobeda, uz tri remija i samo jedan poraz i sa 36 bodova prezimiće na liderskoj poziciji.

Suprotno tome, Temnić nije uspeo ni u poslednjem kolu, protiv TSC- iz Bačke Palanke (0:2), da dođe do bodova i prezimiće na pretposlednjem mestu Prve lige. U 15 kola Varvarinci su ostvarili skroman učinak – samo tri pobede, uz četiri remija i osam poraza, pa ih na proleće čeka puno briga oko opstanka.

Jesenji prvak Prve gradske fudbalske lige Kruševac je Jedinstvo, drugo je Meševo, dok su na dnu tabele BSK i Budućnost.

Na Prvenstvu Srbije za kadete, juniore i mlade seniore u Čačku, juniorka kruševačkog Karate kluba Šampion Petra Ignjatović osvojila je srebrnu medalju u borbama. Bogdan Obradović je postao šampion Srbije za mlađe seniore u poluteškoj kategoriji, a Vuk Radojević vicešampion Srbije u srednjoj kategoriji. Uspešan je bio i Mihajlo Čolović, koji je na Kupu Srbije osvojio srebrnu medalju u borbama za nade.

Decembar

U završnici jesenjeg dela superligaškog takmičenja, Napredak je osvojio maksimalan broj bodova protiv Partizana u Kruševcu i Javora u Ivanjici. Fudbalsko proleće ekipa iz Kruševca dočekaće na sedmom mestu, sa 34 osvojena boda.

Kuglaši Cara Lazara na zimsku pauzu odlaze kao vodeći tim na tabeli Prve lige, sa samo jednim porazom u celoj sezoni. Car Lazar će u februaru takmičenje nastaviti sa četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Bakar, odnosno pet više od Čačka na trećem mestu, sa realnim izgledima za povratak u Super ligu Srbije.

Na internacionalnom turniru Trbovlje 2017. u Sloveniji, juniorka kruševačkog Karate kluba Šampion Petra Ignjatović osvojila je bronzanu medalju u kategoriji borbe.

Na šestom međunarodnom Sajmu sporta u Beogradu, predsednik Sportskog saveza Srbije Aleksandar Šoštar uručio je priznanje za najuspešnijeg generalnog sekretara opštinskih i gradskih saveza Dušanu Pešiću, koji je na toj funkciji u Sportskom savezu Grada Kruževca.

– Činimo sve ne bi li našu decu sklonili sa ulica, sa telefona i kompjutera i učinili da zavole sport i da se kroz rekreaciju druže, stiču pozitivne navike i formiraju kao potpune ličnosti – rekao je proslavljeni kruševački sportista.

U Trsteniku su se okupili evropski snagatori – održano je internacionalno takmičenje u sportskom obaranju ruke. Nastupila su 22 takmičara iz Srbije i Evrope, a reprezentativci Srbije su od ukupno 11 mečeva pobede odneli u čak sedam.

Miroslav Bogdanović objavio je knjigu „Napretku s ljubavlju“, bogatu hroniku sedam decenija Fudbalskog kluba Napredak, a u prostorijama stadiona FK Crvena zvezde u Beogradi promovisana je knjige „Još uvek u igri“ Nebojše Lapčevića, posvećena fudbalskoj karijeri i životnoj borbi, posle preživljene saobraćajne nesreće, golmana Zvonka Milojevića.

Miroslav Bogdanović objavio je knjigu „Napretku s ljubavlju", bogatu hroniku sedam decenija Fudbalskog kluba Napredak, a u prostorijama stadiona FK Crvena zvezda u Beogradi promovisana je knjige „Još uvek u igri" Nebojše Lapčevića, posvećena fudbalskoj karijeri i životnoj borbi, posle preživljene saobraćajne nesreće, golmana Zvonka Milojevića.

Godina je zakopčana. Idemo dalje…

Sportska 2017. – Oni su obeležili godinu

