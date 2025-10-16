Sportom protiv dijabetesa u Šarengradu

Povodom Dana oslobođenja Kruševca, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti, u saradnji sa Savezom društava Srbije za borbu protiv šećerne bolesti , organizuje u subotu manifestaciju pod nazivom „Sportom menjamo dijabetes“

Događaj će biti održan u Zabavnom parku „Šarengrad“, gde će se od 10 časova okupljati ekipe za sportska takmičenja i vršiti merenje šećera u krvi. Program počinje u 11 sati svečanim otvaranjem, nakon čega slede sportske aktivnosti u kojima će učestvovati svi uzrasti. Od 11 do 13 časova biće realizovano takmičenje u košarci, odbojci, fudbalu i badmintonu, zatim će se igrati igra između dve vatre, izvlačenje konopca, skakanje u džaku, trčanje, ali i crtanje i slikanje.

U 13 sati će se podeliti medalje, pehari, diplome, zahvalnice i nagrade. Nakon toga će se do 15 sati meriti šećer u krvi i određivati doze insulina. Sledi zajednički ručak. Pored takmičarskog dela, učesnici će imati priliku da razgovaraju sa lekarima, psihologom i edukatorima. Za kraj, do 17 časova je planirano razgledanje istorijskih spomenika u Kruševcu.

Manifestacija se realizuje uz podršku Grada Kruševca kroz više projekata koji promovišu zdrav život, kao i uz pomoć Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

J.S.