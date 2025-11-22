Spomenici prirode u Kruševcu – Čuvari lokalne prirodne baštine

Na teritoriji Kruševca postoji čitav niz prirodnih dobara koja se retko pominju, a još ređe zaista prepoznaju. Razasuta po selima i dolinama, stoje stara stabla lužnjaka i sladuna, pojedinačni hrastovi koji su u službenim dokumentima obeleženi kao spomenici prirode. Iako nisu turističke atrakcije, niti mesta preterane posećenosti, ona predstavljaju važne ostatke prirodnog nasleđa ovog kraja

Jedno od najstarijih proglašenih prirodnih dobara na teritoriji Kruševca jeste rezervat prirode „Prokop“ koji je stavljen pod zaštitu da bi se očuvala izvorna šumska zajednica breze (Betula verrucosae) starosti do 70 godina, mešovita šumska zajednica breze i planinske bukve (Betuletum verrucosae fagetosum), šumska zajednica planinske bukve i breze (Betulo-Fagetum moesiacae montanum), kao i šumska zajednica planinske bukve (Fagetum moesiacae montanum).

U ovom predelu Velikog Jastrepca je strogo zabranjena bilo kakva ljudska aktivnost, kako bi se očuvala staništa prirodnih retkosti, naročito: riđi šumski mrav, mišar, šumska sova, kratkokljuni puzić, šareni daždevnjak, jež, veverica, sivi puh… a u interesu nauke, obrazovanja i kulture. Iako je ovo prirodno dobro od nedavno deo parka prirode, ono je i dalje sačuvalo status zaštite prve kategorije.

Većinu spomenika prirode u kruševačkom kraju čine stabla lužnjaka i sladuna, odnosno pojedinačni hrastovi koji su dugi niz decenija, pa i vekova, svedoci prirodnih i istorijskih promena rasinskog predela.

Jedno takvo prirodno dobro jeste stablo hrasta lužnjaka u Beloj Vodi koje predstavlja ostatak drevnih hrastova u dolini Zapadne Morave.

Zaštićeno stablo je vitalno, plodonosno sa razvijenom krošnjom i dobrog zdravstvenog stanja. Obim debla na prsnoj visini je preko pet metara, dok je samo stablo visoko skoro sedamnaest metara. Njegova krošnja pokriva 180m², dok je star oko 330 godina.

Važno je istaći da su ovakva stabla često predstavljala svetinju za selo odnosno zapis koji drvo postaje činom osveštenja, pri čemu se u njegovu koru urezuje krst. Veruje se da će onoga ko se usudi da poseče zapis, ili ga na drugi način ošteti, zadesiti velika nesreća. Selo može imati više zapisa: glavni zapis u naselju ili pored njega, i nekoliko drugih obično odabranih tako da okružuju seosko područje sa svih strana.

Upravo je hrast najčešće predstavljao tu svetinju, koji je imao važnost za Srbe i u predhrišćanskom periodu. Jedan od ostataka paganskih običaja, koji je inkorporiran u hrišćanstvo, jeste paljenje badnjaka koji mora da bude drvo iz porodice hrasta.

Tako su spomenici prirode i svedoci kulturno-istorijskih promena na jednom području, a neki od njih na teritoriji Kruševca su: stablo hrasta lužnika u selu Mala Vrbnica, stablo hrasta lužnika u Lipovcu, grupa od osam stabala hrasta lužnjaka i cera u porti crkve svetog Preobraženja u Jablanici, zaštićeni hrast lužnjak u Velikom Šiljegovcu…

Iako većinu spomenika prirode u kruševačkom kraju čine stara stabla hrasta, u prirodna dobra Lazarevog grada spada i predeo izuzetnih odlika manastira Naupare zbog šumskih zajednica i bogatog biljnog sveta koji obavija ovaj prostor. Mešavina hrastovih i bukovih sastojina stvara mozaik staništa u kojima opstaju brojne ptice i sitni šumski sisari. To je jedan od retkih zelenila koje i danas, nedaleko od naselja, zadržava oblik gotovo netaknute prirode.

Anketa: Da li znate šta su spomenici prirode i zašto se oni štite?

Milica N. (21):

– Iskreno, nikada nisam čula za taj izraz. Pretpostavljam da ima veze sa istorijom, ali nisam sigurna da li se odnosi na prirodu ili na spomenike kulture, ili su u pitanju neka mesta gde se nešto važno desilo, ne znam.

Milan N. (63):

– Ne znam tačno šta su spomenici prirode, ali zvuči kao nešto što treba da se čuva. Možda su to neka stara stabla ili reke.

Milanka M. (80):

– Nisam sigurna. Ako se već štite, valjda imaju neki poseban značaj, ali ne bih znala da objasnim koji, ni zašto, a ni ko o tome odlučuje.

Andrija M. (17):

– Znam, učili smo o tome u školi. To su delovi prirode koji su retki ili posebni, kao na primer pećine, izvori, stara stabla ili stene neobičnog oblika. Štite se da bi se sačuvale prirodne lepote i ravnoteža u ekosistemu.

