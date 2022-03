Socijalno-ekonomski savet zasedao u Kruševcu: Usvojena inicijativa za „rad od kuće“

Na sednici republičkog Socijalno-ekonomskog saveta, održanoj u Kruševcu, usvojena je inicijativa Unije poslodavaca Srbije o donošenju zakonodavnog okvira za rad van sedišta poslodavca, koji je poznatiji kao „rad od kuće“. Osim te usvojene su još dve inicijative u vezi sa sportom i fizičkom kulturom: prva se tiče etičkog kodeksa na sportskim dešavanjima, a časova fizičke kulture u visokoškolskim ustanovama.

Na dan proslave 133 godina rada „Trajal koporacije“, nakon sednice Unije poslodavaca Srbije, održana je sednica Socijalno-ekonosmkog saveta koji čine predstavnici Vlade, Unije poslodavaca i sindikata.

Predsednik Saveza Samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović je zadovoljan ishodom sednice uprkos tome što je Vlada u tehničkom mandatu i ne može da radi u punom kapacitetu, ali se stvaraju inicijative koje će se ticati naredne Vlade.

– Jedna od inicijativa koja je danas usvojena jeste takozvani rad od kuće, odnosno da to pitanje stavimo u zakonodavne regulative tj. Zakon o radu. Rad od kuće je počeo pre epidemije, ali se intenzivirao tokom nje i očito je, gledajući šta se dešava u Evropi i svetu, da će to biti deo budućnosti. To stvara velike probleme za rad, prvenstveno pitanje uslova i mogućnosti zaštite na radu i pitanje određenih ekonomskih prava. Da li će zaposleni imati prava na nadoknadu za prevoz, koliku i ko će obezbeđivati ta sredstva? S druge strane, poslodavci će imati vrlo dobru zaradu jer ne moraju da obezbeđuju uslove za rad – objašnjava Orbović.

Današnjom 111. sednicom Saveta zaokruženo je 20 godina njegovog rada. Predsedavajući, Miloš Nenezić, inače generalni direktor „Trajala“ i predsednik Unije poslodavaca predao je predsedavanje ministarki za rad Dariji Kisić Tepavčević, koja će tu funkciju obavljati od 10. aprila.

– Što se tiče inicijative za donošenje etičkog kodeksa u sportu to se prevashodno odnosi na suzbijanje pojave nasilja u sportu. Druga inicijativa se odnosi na veće učešće mladih u fizičkom obrazovanju, odnosno uvođenje časova fizičke kulture u visokoškolske ustanove. Treba više pažnje usmeriti na mlade kadrove, posebno imajući u vidu savremene tokove u kojima su mladih vezani za računare i mobilne telefone. Da se više ne zapostavlja njihov fizički razvoj – izjavio je Miloš Nenezić.

Dodao je da mu je čast što se po treći put u Kruševcu održava sednica Socijalno-ekonomskog saveta, a posebno što je to na dan kada „Trajal“ obeležava 133 godina rada.

L.S.

Naslovna foto: „Trayal“