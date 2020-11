“So i svetlo” u Umetničkoj galeriji

Fotografije okupljene pod nazivom “So i svetlo”, Kruševljanina Ivana Petrovića, od juče su izložene u Umetničkoj galeriji. Fotografije tematizuju život u selima Srbije, a nastajale su od 2014. godine do danas. Zbog pogoršane epidemiološke situacije, zvaničnog otvaranja izložbe nije bilo

Naziv izložbe “So i svetlost” je metafora na okolnost da su ljudi na selu, u predmodernom periodu, sve moglisami da prozvedu što im je bilo neophodno za egzistenciju, osim soli i petroleja za lampe, koje su morali da kupuju.

–Ta metafora se u prenosnom smislu odnosi na odnos prema elementarnim resursima za tu vrstu egzistencije danas i samim tim postavlja pitanje da li je kontrola proizvodnje hrane određena vrsta političke slobode.Da li možemo da kontrolišemo proizvodnju hrane, to je elementarno pravo na neku vrstu naše slobode – navodi autor Ivan Petrović za KruševacGrad.

Petrović kaže da nije želeo da unosi narativ u svoje fotografije, pa je pred samu izložbu odustao od izlaganja dve fotografije koje su odstupale od ostalih, baš zbog svoje narativnosti.

– Posetioci primećuju da svaka slika može da ispriča priču za sebe, ali to je učitavanje posmatrača. Fotografija jeste medij narativa, ali ne bi trebalo da bude.Ovo nisu dokumentarne fotografije, ali su nastale u dokumentarističkom pristupu – objašnjava on.

Da se u savremenoj umetnosti retko tematizuju ruralni motivi potvrdila je i Biljana Grković, istoričarka umetnosti i muzejska savetnica.

–Ivan na neki način daje sliku predela i ljudi u polju kao motiva, on beleži jedan socijalni i društveni kontekst sela koji je danas, u savremenom društvu, veoma zapostavljen. Njegove fotografije nisu priče, nemaju dokumentarnu notu, već prosto detektuju stanje. On ne beleži događaj, već u njega ulazi i na taj način nam ga približava, vodeći računa o kadriranju, svetlosti, i boji na fotografijama. To je njegov način rada i u nekim drugim serijama, ciklusima i nizovima fotografija, a mi smo ovde imali priliku da vidimo njegove radove pod nazivom “Noćni prostori” 2008.godine – kaže ona za KrusevacGrad.

Izložbu je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja, a svi ljubitelji umetnosti mogu u njoj da uživaju do 12. decembra, uz poštovanje epidemioloških mera.

