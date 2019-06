SNS: “Prethodnici gurali probleme pod tepih, a danas o njima „tvituju i piskaraju“

Nakon sprovedenog rebalansa čak 35 odsto budžeta opredeljeno je za investicije i održavanje, što se u skorijoj istoriji grada nije desilo – ocenio je na redovnoj konferenciji za novinare u sedištu gradskog odbora SNS, član stranačkog Saveta za informisanje Zoran Tomić. Rekao je i da „postoje problemi koje je ovaj grad nasledio od prethodnih vlasti, problemi koje su neki gurali pod tepih, nisu želeli njima da se bave, a danas… gle čuda, bude se i znaju da o tome tvituju i piskaraju”

Ocenom da je problem kad se „kritike pišu radi kritike“, kad se ne daju nikakvi predlozi i rešenja već se „u tom pisanju bave čistom demagogijom i populizmom“ Tomić je reagovao na kritike opozicionih stranaka u vezi sa izglasanom odlukom o pokretanju postupka za javno privatno partnerstvo sa elementima koncesije za Apotekarsku ustanovu.

– Niko neće radnike ove ustanove ostaviti na cedilu ili isterati na ulicu. Da je to cilj, kao što neki zli jezici pričaju, tj. cvrkuću, zar to ne bi uradili još odavno? Naš cilj je da apotekarska ustanova opstane, jer je javni interes da naši građani imaju gde da kupe lekove koji su im potrebni, cilj je i da na seoskom području postoje apoteke koje će obavljati svoje usluge, da uvek imamo jednu apoteku koja će dežurati non stop, ali naravno sve u cilju da to bude funkcionalno, ekonomično i održivo – rekao je Tomić, pozivajući se na pozitivna iskustva Novog Sada u primeni sluičnog modela.

Osvrnuo se i na pitanje Gradske toplane i podsetio na dobijenih 300 miliona dinara od Kancelarije za javna ulaganja za remont četiri kotla, i naveo kako naša toplovodna mreža, duga oko 40 kilometara spada u jednu od boljih u Srbiji.

– Vidite, svaki problem ima svoje rešenje, samo je potrebno uložiti vreme, resurse i biti posvećen da se to reši. Za neka rešenja treba malo više vremena, a do nekih se dolazi brže. Nažalost neki to ne shvataju, pa čak ni sad i posle se pitaju što nemaju podršku, zašto moraju da se „ujedinjuju“ da bi prešli cenzus – zaključio je Tomić.

– Grad Kruševac nema kreditno zaduženje, niti ima razloga i plan da se kreditno zaduži, jer za sve projekte koje radimo i koje želimo da realizujemo trudimo se da sredstva obezbedimo van naših poreskih obveznika, već od nadležnih ministarstava, fondacija kako domaćih tako i stranih. Prethodne godine imali smo realizaciju budžeta u iznosu od 90 odsto što je odličan rezultat – naveo je Tomić, komentarišući rezultate rada Srpske napredne stranke kao vladajuće u Kruševcu. Napomenuo je i da je rebalans budžeta, usvojen na poslednjoj Skupštini, rađen zbog povećanih prihoda i zaključio da je mnogo toga urađenog u cilju podizanja kvaliteta života i dobrog pozicioniranja Kruševca na mapi Srbije u svim aspektima.

– Koristim priliku da pozovem sve naše sugrađane da na Vidovdan 28. juna budu sa nama prilikom otvaranja dva kružna toka na trgu Kosturnica, trga glumaca i parka Srbija na Bagdali, jer to su samo neke od stvari koje je SNS u prethodnom periodu uradio da bi život građana bio bolji i lepši, a kako se bližimo jubileju proslave 650 godina od osnivanja našeg grada, videćete kakve ćemo rezultate tek ostvariti – poručio je Tomić na kraju obraćanja novinarima. N.B.

SNS: “Prethodnici gurali probleme pod tepih, a danas o njima „tvituju i piskaraju“

