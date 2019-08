SNS: “Najmanja nezaposlenost u modernoj istoriji Kruševca“

U Kruševcu danas radi oko 32.000 građana, a na evidenciji nezaposlenih ih je 11.363, što je, kako je rekao Predrag Vukićević, potpredsednik GO SNS, najmanji broj nezaposlenih počev od 2000. godine. Na stranačkoj konferenciji koju je naslovio sa „O razlikama: mi i oni“ Vukićević je poručio da je SNS svojevremeno bila konstruktivna opozicija, a da definiciju tog pojma današnja opozicija „mora da izgugla“

– Kao opoziciona partija SNS je poštovala zakon, nije pozivala na bojkote i nije upadala nenajavljeno u državne institucije ili nasilnim putem planirala preuzimanje vlasti – rekao je Vukićević. Uz podsećanje na probleme koje je dolaskom na vlast, 2012. godine zatekla u Srbiji i Kruševcu, on je ocenio da je SNS do danas ostvarila rezultate na koje može biti ponosna, te da su oni plod dobro pripremljenih planova, strategija i programa iz vremena opozicionog delovanja.

U prilog tome Vukićević je izneo podatke koje je potkrepio i grafikonima, da je spoljnotrgovinska razmena Kruševačkog regiona duplirana u odnosu na 2012. godinu, te da je sa 119 miliona evra porasla na 238 miliona, i to bez kompanija koje imaju pogone u našem okrugu ali im je sedište van njega, kao što je Henkel na primer.

– Dolaskom novih investitora otvorena su i nova tržišta za kruševačku privredu – rekao je Vukićević i istakao da su 2012. godine naši najvažniji spoljnotrgovinski partneri bile zemlje iz okruženja i Italija, a da su danas to Rusija, Kina, Velika Britanija, Nemačka, Turska, Mađarska i Ujedinjeni Emirati, te da je to dovelo i do povećanja izvoza naše robe na tržišta „za koja se nije jednostavno izboriti“.

U tom kontekstu Vukićević je podsetio da je rad na osvajanju kineskog tržišta trajao gotovo pet godina, da je zahtevao veliku posvećenost i znanje, te da je sada u planu ulazak na veliko tržište Indonezije čiji je ambasador nedavno boravio u Kruševcu i sa kojim je tada napravljen strateški plan saradnje. Indonezija će obezbediti boravak predstavnika pet naših najvećih kompanija u toj zemlji, a u planu je i plasman proizvoda naše vojne industrije.

Dolazak investitora, kao i otvaranje novih pogona u Kruševcu i Okrugu, potpredsednik kruševačkih naprednjaka doveo je u neposrednu vezu sa, kako je rekao, velikim radom Vlade Srbije, Aleksandra Vučića i Bratislava Gašića. Prethodnike ove vlasti optužio je da su, lošim privatizacijama, za 12 godina građanima Rasinskog okruga „oduzeli“ čak 26.902, a građanima Kruševca 17.280 radnih mesta.

SNS: “Najmanja nezaposlenost u modernoj istoriji Kruševca“

U Kruševcu danas radi oko 32.000 građana, a na evidenciji nezaposlenih ih je 11.363, što je, kako je rekao Predrag Vukićević, potpredsednik GO SNS, najmanji broj nezaposlenih počev od 2000. godine. Na stranačkoj konferenciji koju je naslovio sa „O razlikama: mi i oni“ Vukićević je poručio da je SNS svojevremeno bila konstruktivna opozicija, a da definiciju tog pojma današnja opozicija „mora da izgugla“ - Kao opoziciona partija SNS je poštovala zakon, nije pozivala na bojkote i nije upadala nenajavljeno u državne institucije ili nasilnim putem planirala preuzimanje vlasti – rekao je Vukićević. Uz podsećanje na probleme koje je dolaskom na…