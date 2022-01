Snežana Radojković, direktorka JKP Kruševac: Sve više poslova u našim rukama

Javno komunalno preduzeće Kruševac obavlja desetak komunalnih delatnosti. Osim onih po kojima je od ranije prepoznatljivo, poput brige o čistoći grada, zelenilu, ZOO higijeni, grobljima, od ove godine je zaduženo za održavanje vodotokova drugog reda i sprovođenje lokalnog operativnog plana zaštite od poplava na području Kruševca, dok mu je nešto ranije na brigu poveren specijalni rezervat prirode Osredak. O starim i novim zaduženjima, o učinjenom i planovima te prozivkama opozicije i dela radnika, za naš list govori direktorka Snežana Radojković

Kraj godine je vreme kada se sumiraju rezultati i prave planovi. Šta su prioriteti JKP-a u predstojećoj godini?

– Glavni prioriteti su da se nastavi sa procedurama oko izgradnje novog Regionalnog centra za upravljanje otpadom, izgradnja novog prihvatilišta za pse, potom proširenje i asfaltiranje postojećeg placa da možemo da postavimo više vozila iz našeg voznog parka i da kroz dugoročni kredit, ukoliko budemo imali saglasnot osnivača, navabimo nove kamione smećare, nove platforme za orezivanje drveća, bob ketove za garđevinske radove i čišćenje snega. U planu je i proširivanje Novog groblja. Naš najvažniji cilj je podizanje nivoa usluga na najvišu moguću lestvicu, da grad bude čist, uređen, sređen, da zadržimo epitet jednog od najlepše uređenih gradova Srbije.

Deo Regionalnog centra za upravljanjem otpadom do 2024. godine

Kako je JKP, prema vašoj oceni, radilo u odlazećoj godini?

– U komunalnoj delatnosti najvažniji je projekat izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom u Srnju. Ranije su sa resornim ministarstvima i nemačkom KFW bankom potpisani ugovori za pokretanje postupka pribavljanja dokumentacije i pokretanja postupka izgradnje tog centra, što će uticati na rešavanje ekoloških problema u Rasinskom okrugu. Tu će biti sproveden celokupan proces reciklaže, koja je u Srbiji na nezavidnom nivou, od 5 do 7 odsto. Ovo će biti najmoderniji Centar za upravljanje otpadom na Balkanu, jer će imati postrojenje za mehaničko-biološki tretman, kao i za eksplotaciju zemnog gasa, zadovoljavaće sve uslove koje imaju takvi centri u Evropi.

Do kada bi trebalo da bude završen?

– Potpuno bi trebalo da bude završen do 2030. godine, a 2024. godina je rok za završetak prve faze. To su rokovi koji su određeni pre izbijanja pandemije. Godinu i po je potrebno samo za prikupljanje dokumentacije i raspisivanje međunarodnih tendera.

Kakva je situacija sa postojećim reciklažnim centrom?

– Nismo zadovoljni procesom prikupljanja materijala, ali ni procentom reciklaže. Svest naših sugrađana nije na visokom nivou, jer kontejnere na kojima jasno piše papir, karton, staklo, oni koriste za odlaganje komunalnog otpada. Mi šaljemo posebne kamione da prazne te kontejnere, ali kada pokupimo vidimo da je sve izmešano. Nadamo se da će izgradnjom Regionalnog centra procenat reciklaže biti na višem nivou.

Nabavka kontejnera i dečijih mobilijara

Šta je urađeno u ostalim delatnostima?

– JKP sa kompletne teritorije grada iznosi smeće. Tokom 2021. smo počeli, a planiramo da nastavimo, uz podršku Grada, nabavku novih kontejnera. Planiramo da, najpre u užem centru, pravimo niše za kontejnere kako bi se sprečilo raznošenje smeća. Takođe, imamo ubedljivo najnižu cenu komunalnih usluga u Srbiji, a troškovi neprekidno rastu. Uspeli smo da podignemo procenat naplate na više od 90 odsto kod privrednih subjekata. Kod građana je oko 63 odsto, ali je do pre nekoliko godina bio ispod 50 odsto. Neprekidno apelujemo, šaljemo opomene… Grad se brzo širi, pokušavamo da stignemo do svakog dela, nekada je to bolje, nekada lošije, ali je nivo higijene zavidan.

Naša radna jedinica Zelenilo radi na uređivanju gradskih površina, prave male, zelene oaze. Takođe brinemo o mobilijarima dečijim, tu je novi pravilnik koji predviđa stroge propise. Postavili smo desetak novih mobilijara, planiramo još pet naredne godine. Sagledaćemo da li ima potrebe da budu na svim dosadašnjim mestima, bilo ih je ukupno na 27 lokacija.

JKP se bavi i pogrebnim uslugama. Pod kolikim je pritiskom zbog toga tokom epidemije?

– JKP je jedino ovlašćeno da po kovid protokolima preuzima preminule od kovida iz obe bolnice u Kruševcu. Prevozimo ih do Novog groblja, gde ih preuzimaju porodice, jer imamo pokojnike iz mnogih delova Srbije. To sve znači mnogo posla. Takođe, sprovodimo sve propisane mere kod kovid sahrana.

Očekujemo u narednim mesecima dozvole za proširenje Novog groblja, na čemu radi Grad. Planiramo da u narednim godinama proširimo staro groblje, da nam grad kroz eksproprijaciju obezbedi još nekoliko parcela na toj lokaciji, u Ulici Srđana Rodića.

Gradi se novo prihvatilište za pse

Kakvi su planovi za službu ZOO higijene?

– Grad Kruševac i JKP u 2022. godini planiraju izgradnju novog prihvatilišta za pse, na lokaciji našeg rasadnika i staklenika. Kapacitet bi bio duplo veći, oko 500 pasa, uslovi lepši, humaniji, zdraviji. Mnogo više sugrađana će moći da dođe da poseti pse i da ih udomi. Iskoristili bismo otvoreni deo rasadnika, da deca mogu da dođu, da ih prošetaju. Dugoročno je plan da tu pravimo hotel i pansion za pse.

JKP je preuzeo brigu o rezervatu Osredak, kako ste se snašli?

– Osredak, zaštićeni rezervat prirode na 250 hektara nam je poveren na upravljanje. Imamo lice koje rukovodi procesom privođenja nameni i čuvare, koji imaju licence. Značajna sredstva izdvajaju Ministarstvo zaštite životne sredine i Grad koji finsira čišćenje divljih deponija i mehaničko uništavanje invazivnih biljnih vrsta. Krenuli smo sa monitoringom biljaka. U sledećoj godini krećemo monitornig životinjskih vrsta i izgradnju vizitorskog centra. Očekujemo da Osredak za nekoliko godina postane prepoznatljiv ne samo za naučne i monitornig ekipe već i kao turistička atrakcija, nedaleko od auto puta.

Poslovi koji se odnose na vodotokove su vam ove godine dodeljeni?

– Što se tiče poslova održavanja vodotokova i sprovođenja lokalnog operativnog plana odbrane od poplava mnogo je urađeno u ovoj godini, izgrađeni su potporni zidovi u Lomnici, selu Buci, Modrici, Trmčaru, Parunovcu, svuda gde smo imali situaciju da u vreme velikih padavina dolazi do izlivanja naizled bezopasnih rečica i potočića. Radili smo čišćenje kanala, nasipanje terena, postavljali betonske cevi. Uspeli smo da ta dva plana sprovedemo sa skoro sto odsto.

Otvoreni za kritiku

Opozicija je nedavno kritikovala troškove oko javne i dekorativne rasvete. Za koji deo poslova je JKP zadužen i koliko je novca dato?

– Grad je potpisao dugoročni ugovor sa privatnim partnerom na osnovu koga je tokom prethodnih godina izvršena zamena kompletne rasvete, a taj partner je u obavezi da ih održava i menja. JKP je planom i programom poslovanja odgovorno za održavanje eventualnih kvarova u podzemnom delu mreže javne rasvete. Ako dođe do oštećenja stubova, prekida kablova, odnosno kvarova koji mogu da se dese do svetiljke, mi održavamo, uz nadzor Direkcije. JKP brine o dekorativnoj rasveti. Kruševac je po njoj postao prepoznatljiv tokom prethodnih godina, što je očekivano, jer Grad koji ima izuzetan razvoj, buxet koji se odlično puni, može sugrađanima da priušti, kada se ispune druge obaveze, da uživaju u dekorativnim elementima. S obzirom na to da smo u epidemiji, da deca nemaju žurke, proslave rođendana, da nema okupljanja u zatvorenom, hteli smo da svima pružimo užitak i da se na trenutak opustimo od svih mera koje su oko nas. Takođe, u godini smo jubileja, imali smo rekonstrukciju Trga i u skladu sa tim Kruševac je uradio nabavku dekorativne rasvete. Za njihovu nabavku je izdvojeno 25 miliona dinara. Nabavka je bila javna, videla se na portalu javnih nabavki, svako ko ispunjava uslove može da se javi. Postupili smo u skladu sa zakonom i propisima.

Nedavno se u javnosti pojavilo pismo, kako je navedeno, dela nezadovoljnih radnika, koji tvrde da kolektivni ugovor i sistematizacija nisu urađeni u skladu sa Zakonom?

– Predloge sistematizacije i novog kolektivnog ugovora su radili sindikat i naš tim iz preduzeća. Odgovorno tvrdim da je kolektivni ugovor urađen po svim smernicama, prihvaćen je od svih sindikata. Na osnovu njega je urađena nova sistematizacija koja je prošla kontrolu službi Grada, imali smo sastanke sa rukovodiocima, šefovima, koji su davali predloge, sugestije. Sve je bilo objavljeno na sajtu i na oglasnoj tabli, nije bilo ni jedne primedbe na te predloge, sve je bilo urađeno na vreme. Imamo izuzetnu saradnju sa sindikatima, sa svim zaposlenima koji nisu članovi sindikata. To su anonimna pisma, nikada se nisu obratili, ovde kod mene svako može da uđe. Uvek je neko nečim nezadovoljan, žao mi je što nisu došli kod mene da kažu šta nije urađeno kako treba.

Novogodišnja poruka sugrađanima?

Pozivam građane da daju predloge, iznesu primedbe, sugestije, kako da poboljšamo rad i usluge.

Želim svima srećne praznike, puno zdravlja i uspega na ličnom i poslovnom planu.

J. Božović