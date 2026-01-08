Sneg za pse nije bezopasan

Postavljeno: 08.01.2026

Tokom zimskih dana, dok su trotoari, parkovi i dvorišta prekriveni snegom, mnogi psi, kako vlasnički tako i lutalice, jedu sneg kako bi utažili žeđ. Ovaj naizgled bezopasan čin može biti vrlo rizičan po zdravlje pasa

Sneg često sadrži nečistoće, hemikalije za otapanje leda, so, pesak ili sitne komadiće otpada sa ulica, što može izazvati povraćanje, prolive, pa čak i trovanje. Lutalice su posebno ugrožene jer nemaju stalni pristup čistoj vodi i hrane, pa često jedu sneg da bi utažile žeđ.

Vlasnici pasa treba da prate svoje ljubimce tokom šetnji i da im obezbede svežu, čistu vodu i sigurnu hranu. Takođe, svi koji su u mogućnosti mogu pomoći lutalicama tako što će ostaviti posudu sa vodom i hranom u dvorištima ili na mestima gde se životinje često zadržavaju.

Uz pažnju i preventivu, zimske šetnje mogu ostati sigurne i zabavne za sve pse, a mali gest pomoći može spasiti živote lutalica.

Pamtenik: Centar grada sredinom ’60-tih

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
8. januar 2026., 11:01
 

Prognoza -
-2°C
Apparent: -6°C
Pritisak: 1009 mb
Vlažnost: 93%
Vetar: 5.5 m/s WNW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top