Sneg za pse nije bezopasan

Tokom zimskih dana, dok su trotoari, parkovi i dvorišta prekriveni snegom, mnogi psi, kako vlasnički tako i lutalice, jedu sneg kako bi utažili žeđ. Ovaj naizgled bezopasan čin može biti vrlo rizičan po zdravlje pasa

Sneg često sadrži nečistoće, hemikalije za otapanje leda, so, pesak ili sitne komadiće otpada sa ulica, što može izazvati povraćanje, prolive, pa čak i trovanje. Lutalice su posebno ugrožene jer nemaju stalni pristup čistoj vodi i hrane, pa često jedu sneg da bi utažile žeđ.

Vlasnici pasa treba da prate svoje ljubimce tokom šetnji i da im obezbede svežu, čistu vodu i sigurnu hranu. Takođe, svi koji su u mogućnosti mogu pomoći lutalicama tako što će ostaviti posudu sa vodom i hranom u dvorištima ili na mestima gde se životinje često zadržavaju.

Uz pažnju i preventivu, zimske šetnje mogu ostati sigurne i zabavne za sve pse, a mali gest pomoći može spasiti živote lutalica.