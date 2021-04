Kruševac je ovog jutra osvanuo pod tankim snežnim pokrivačem, a Republički hidrometeorološki zavod je zbog toga za naš kraj, ali i veći deo Srbije „upalio“ žuti alarm. Na području grada snežni pokrivač dostigao visinu od 5, a na Jastrepcu i do 10 centimetara. Poboljšanje vremenskih prilika meteorolozi predviđaju od petka

U protekla 24 sata meteorološke službe su na teritoriji našeg grada zabeležile 4,2 litra padavina po kvadratnom metru, a jutarnja temperatura u Kruševcu kretala se oko nule, uz slab i umeren zapadni i severozapadni vetar.

Vodostaj Južne Morave popeo se na 280 centimetara kod Mojsinja i na toj reci je na snazi redovna odbrana od poplava.

Prema informacijama Jugoprevoza, svi putni pravci su prohodni i autobusi saobraćaju po redu vožnje koji važi u vreme epidemije, a procenjeno je i da nije potrebno angažovanje zimskih službi održavanja.

Prognoza za danas glasi: Tokom dana umereno do potpuno oblačno, u nižim predelima sa kišom i snegom i manjim povećanjem visine snežnog pokrivača, u brdsko-planinskim sa snegom i vejavicom. Do kraja dana delimično razvedravanje. Vetar umeren, povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura do 8 stepeni.

U prognozi za narednih sedam dana meteorolozi predviđaju do subote (10.04.) jutra hladna sa slabim mrazem. U četvrtak hladno i vetrovito uz promenljivu oblačanost ponegde sa kratkotrajnom kišom, u brdsko-planinskim predelima sa provejavanjem snega, uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar.

Od petka do utorka osetno toplije i suvo sa dužim sunčanim periodima. U utorak krajem dana i sredu prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i padom temperature.

N.B.

Sneg u aprilu – a nije prvoaprilska šala

