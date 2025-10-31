Smotra spremnosti zimske službe u Kruševcu

Jutros je u Kruševcu izvršena smotra spremnosti zimske službe pred predstojeću zimsku sezonu u kompaniji „Kruševacput A.D.“ , kojoj su prisustvovali zamenica gradonačelnika Snežana Radojković i predstavnici Gradske kuće

Iako je trenutno sunčano i temperature su iznad proseka za ovaj deo godine, zima može biti nepredvidiva. Prema prognozama RHMZ-a, narednih dana će biti slično vreme, ali padavine, poledica ili nagli pad temperature uvek mogu iznenaditi, što zahteva oprez u saobraćaju i pravovremenu pripremu zimskih službi.

– Svih osam vozila koja su po planu zimske službe i programu rada je spremno za eventualne nepogode, kao i dovoljne količine soli i rizle su na lageru, mogu reći da firma spremno dočekuje vremenske nepogode. Mi svi želimo da uživamo u lepom vremenu, ali možemo reći da sugrađani mogu biti bezbrižni jer mi spremno ulazimo u ovaj deo. Program službe traje od 1. novembra do aprila 2026. godine. Saznali smo da imaju i dovoljan broj vozila u rezervi za slučaj da se desi neki problem. Apelujem da, kada dođe do nepogoda, budemo strpljivi, tolerantni, postoji tačan program rada po prioritetima kada i gde se uklanja sneg, svi su na raspolaganju svakodnevno i bićemo u kontaktu da otklonimo svaki problem na terenu — rekla je zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

Osim što službe rade na pripremi opreme i vozila, važno je istaći i svakodnevni rad i angažovanje zaposlenih koji brinu o gradu tokom cele godine. Njihova posvećenost omogućava da svi gradski putevi, trotoari i javni prostori budu održavani, a građani mogu bez većih poteškoća obavljati svoje svakodnevne aktivnosti.

Foto: krusevac.ls.gov.rs