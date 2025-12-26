Smotra opreme i poslednja ovogodišnja redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije

Komandant Štaba za vanredne situacije Grada Kruševca gradonačelnik Ivan Manojlović u Vatrogasnom domu izvršio je smotru dela opreme koja je napravljena ili dobijena za vatrogasno – spasilačku jedinicu i dobrovoljna vatrogasna društva koja su pomagala prilikom letošnjeg požara.

U Vatrogasnom domu u Kruševcu održana je dodela zahvalnica, smotra i pregled opreme dobrovoljnih vatrogasnih društava i poslednja ovogodišnja redovna sednica Gradskog štaba za vanredne situacije na kojoj je usvojen izveštaj rada za ovu i predstavljeni planovi u sledećoj godini.

-Fantastično je da smo dobili priliku da krenemo sa razvojem dobrovoljnih vatrogasnih društava. Već imamo dva dobrovoljna vatrogasna društva. Oprema koju su dobili je u vrednosti od po 850 hiljada dinara. Nabavljena je i još neka dodatna oprema u pogledu komunikacijskih stanica i drona sa termovizijskom kamerom koji će znatno da nam olakša posao. Kao Grad nastavićemo da motivišemo ljude da se pridružuju dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Davaćemo karte za besplatan prevoz i za besplatno korišćenje sportskog centra, bazena, pozorišta- istakao je gradonačelnik.

U istom prostoru održana je i poslednja ovogodišnja, četvrta sednica Gradskog štaba za vanredne situacije grada Kruševca na kojoj je usvojen izveštaj plana rada u ovoj i plan za narednu godinu.

-Sagledavaju se analize u organizacijskim sposobnostima dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih društava kao i ukupnog vatrogastva na teritoriji grada Kruševca. Deo koji se tiče sistema i stepena organizacije civilne zaštite, a komisija prati i vrši monitoring nad realizacijom plana za zaštitu od požara grada Kruševca i drugi operativni planovi koji se tiču požara na otvorenom ili šumskih požara. Najvažnije pitanje koje je razmatrano tiče se usvajanje Plana rada gradskog Štaba za vanredne situacije u 2026. godini- rekao je načelnik sektora za vanredne situacije grada Kruševca Dušan Todorović.

Štab za vanredne situacije grada Kruševca uručio je zahvalnice privrednim subjektima koji su pomogli prilikom gašenja požara na otvorenom tokom letnjih meseci: Behtel Enki, Goodyear- u, preduzeću Srbijašume, Javnom komunalnom preduzeću i Trayal korporaciji.

O. Milićević

Foto: Screenshot YouTube RTK