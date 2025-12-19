Slobodan Badnji dan olakšanje za vernike pred Božić

Postavljeno: 19.12.2025

Vlada Srbije preporučila je poslodavcima da zaposlenima omoguće da za Badnji dan ne rade, kako onima koji ga obeležavaju po gregorijanskom, tako i po julijanskom kalendaru. Iako je Badnji dan do sada u praksi uglavnom bio radni dan, ova preporuka dolazi kao pokušaj da se izađe u susret vernicima uoči jednog od najznačajnijih hrišćanskih praznika

Badnji dan je vreme intenzivnih priprema za Božić, domaćinstva spremaju tradicionalne obroke, obavljaju se brojni običaji, a ujutru se dočekuju položajnici. Upravo zbog toga, mnogima je teško da usklade poslovne obaveze sa porodičnim i verskim dužnostima.

Preporuka se odnosi na 24. decembar 2025. godine za vernike koji Badnji dan slave po gregorijanskom kalendaru, kao i na 6. januar 2026. godine za pravoslavne vernike koji praznik obeležavaju po julijanskom kalendaru, sa ciljem da se omogući dostojanstvena i mirna priprema za Božić.

U amfiteatru crkve Lazarice održana tribina „Svetovni, istorijski i književni značaj Svetog Save“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
19. decembar 2025., 17:00
 

Uglavnom vedro
5°C
Apparent: -0°C
Pritisak: 1031 mb
Vlažnost: 99%
Vetar: 0.4 m/s NW
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top