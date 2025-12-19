Slobodan Badnji dan olakšanje za vernike pred Božić

Vlada Srbije preporučila je poslodavcima da zaposlenima omoguće da za Badnji dan ne rade, kako onima koji ga obeležavaju po gregorijanskom, tako i po julijanskom kalendaru. Iako je Badnji dan do sada u praksi uglavnom bio radni dan, ova preporuka dolazi kao pokušaj da se izađe u susret vernicima uoči jednog od najznačajnijih hrišćanskih praznika

Badnji dan je vreme intenzivnih priprema za Božić, domaćinstva spremaju tradicionalne obroke, obavljaju se brojni običaji, a ujutru se dočekuju položajnici. Upravo zbog toga, mnogima je teško da usklade poslovne obaveze sa porodičnim i verskim dužnostima.

Preporuka se odnosi na 24. decembar 2025. godine za vernike koji Badnji dan slave po gregorijanskom kalendaru, kao i na 6. januar 2026. godine za pravoslavne vernike koji praznik obeležavaju po julijanskom kalendaru, sa ciljem da se omogući dostojanstvena i mirna priprema za Božić.