Sledeće subote velika jesenja akcija čišćenja grada

Velika jesenja akcija čišćenja grada ove godine biće organizovana sledeće subote, 25. oktobra

– Ekipe Javnog komunalnog preduzeća u saradnji sa Gradskom upravom uveliko rade na pripremi i samoj organizaciji jesenje akcije čišćenja grada. Velika jesenja akcija čišćenja grada sprovešće se sledeće subote, 25. oktobra sa početkom u 7 časova i to velikom smotrom vozila koja će biti raspoređena na Jasičkom putu. Akcija će početi velikom smotrom vozila u 7 časova koja će biti poređana na Jasičkom putu kod Knez petrola. Naši sugrađani moći će da sav svoj kabast otpad do 13 časova iznesu ispred svojih dvorišta i zgrada, kako bi mi mogli lakše da priđemo, pokupimo otpad, izvezemo ga i deponujemo u Srnje na deponiju. Mi kao Javno komunalno preduzeće u saradnji sa Gradskom upravom, komunalnom inspekcijom i milicijom toga dana bićemo na terenu. Imaćemo 12 otvorenih vozila. To su putari od 3, 5, 7 i 10 kubika. Na raspolaganju će nam biti i smećari, skipe, traktorčići i još ponešto od mehanizacije – izjavila je direktorka Javnog komunalnog preduzeća Miona Radovanović.

U akciji jesenjeg čišćenja grada učešće će uzeti kako javna i privatna preduzeća.

O. M.

Foto: Screenshot YouTube RTK