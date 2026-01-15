Slavnoj Kruševljanki uručen Orden Karađorđeve zvezde

Jednoj od najuglednijih i najčitanijih savremenih srpskih književnica, Kruševljanki Ljiljani Habjanović Đurović uručeno je jedno od najviših državnih priznanja, Orden Karađorđeve zvezde I stepena. Ovo odlikovanje dodeljeno joj je Ukazom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, kao priznanje za izuzetan doprinos srpskoj književnosti, jeziku i duhovnom nasleđu

Orden je u ime države uručio ministar kulture Nikola Selaković na svečanosti održanoj u Konaku kneginje Ljubice. Tom prilikom istakao je da stvaralaštvo Ljiljane Habjanović Đurović prevazilazi okvire književne umetnosti i ima snažnu duhovnu dimenziju, jer kroz njena dela čitaoci prepoznaju ljudskost, dobrotu, veru i nadu, vrednosti koje su, kako je naglasio, danas potrebnije nego ikada.

Prema rečima ministra, njena književna dela već gotovo četiri decenije imaju moć da uteše, ohrabre i podstaknu unutrašnju snagu čitalaca, zbog čega su duboko ukorenjena u kulturnom i duhovnom identitetu srpskog naroda.

Upravo zato, ovo odlikovanje predstavlja izraz zahvalnosti i poštovanja države prema autorki čiji je rad ostavio trajan trag u savremenoj književnosti.

Selaković je naglasio da trenuci poput ovog podsećaju da država nije samo skup institucija, već i zajednica zajedničkih vrednosti, jezika, kulture i duhovnosti koje se čuvaju i prenose budućim generacijama. Književnost, kako je rekao, u tom procesu ima posebno mesto, jer istovremeno svedoči o vremenu u kome nastaje i čuva moralne i duhovne orijentire jednog društva.