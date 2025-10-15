Slavina Ljubavi i Ludwig Ludwig u „Gnezdu“ ovog petka

Još jedan sjajan nastup očekuje nas ovog petka (17. novembra) u kruševačkom AKC „Gnezdu“ – u goste dolazi perspektivna beogradska pust-punk/ deathrock postava Slavina Ljubavi, dok će im se kao specijalni gosti pojaviti slavni domaći avangardisti – pust-punk/ industrial dominatori Ludwig Ludwig

Slavina Ljubavi je bend osnovan 2012. godine. Od samog starta grupa je održala brojne solo koncerte i učestvovala na istaknutim festivalima u Srbiji, kao što je Festival srpskog andergraunda. Trenutno radi na svom debitantskom studijskom albumu, čije se objavljivanje očekuje do kraja 2025. godine.

Nastup u Kruševcu je u sklopu mini turneje Slavine Ljubavi po Srbiji, na kojoj će bend predstaviti svoju muziku sa predstojećeg albuma pod nazivom „Ne brini, moja je krv“.

Početak koncerta zakazan je za 21.00, dok je cena ulaznica gotovo simbolična za ovako vrhunski umetnički ugožaj uživo – 400 RSD.