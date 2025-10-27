SNS obeležio svoju slavu Sveta Petka

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Kruševcu sečenjem slavskog kolača obeležio je Slavu je Slavu Prepodobna mati Paraskeva, u narodu poznata kao Sveta Petka. Činodejstvovali su sveštenici Eparhije kruševačke

Čestitajući Slavu, predsednica Gradskog odbora Nevena Đurić Nikitović je naglasila:

– Sasvim sam sigurna da ćemo sa istom radošću dočekati i sledeće godine današnji praznik. Ako se osvrnemo na ovih proteklih godinu dana od prethodnog praznika, od prethodne Slave do današnje, čini mi se da je bilo mnogo izazova i pritisaka za sve nas koji smo ovde prisutni, ali smo odoleli. Odoleli zato što Srpska napredna stranka nije samo politička organizacija, odoleli smo zato što smo porodica, zato što smo tim, zato što idemo zajedno ruku pod ruku i zato što se okupljamo oko istih vrednosti, a to su vera, porodica, tradicija, ali na prvom mestu ono što nas sve vodi i što nam je ideja vodilja jeste borba za našu državu i naš narod. Sasvim sam sigurna da će tako biti i u narednom periodu.

Obeležasvasnju Slave Sveta Petka u Gradskom odboru Srpske napredne stranke u Kruševcu prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić, predstavnici Gradske uprave i Rasinskog upravnog okruga, članovi stranke, simpatizeri, predstavnici drugih političkih partija ii brojne zvanice iz političkog i kulturnog života garda.