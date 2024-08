Slatina i Trmčare bez struje

Novonastali kvar na elektromreži doprineo je nestanku struje u selima Slatina i Trmčare koji će biti otklonjen najkasnije do 13 časova.

Sela Ćelije i Veliki Šiljegovac, Topličina ulica u Kruševcu od Veselina Nikolića do Kosovske, deo Jasičkog puta prema stakleniku „Abadić“, Rasinska ulica u predelu od Ribarske do Lipovačke, kao i sama Lipovačka, zatim ulica Josifa Marinkovića, Svetogorska i okolne ulice, biće bez vode danas do 15 časova.