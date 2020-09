Skupština iz sata u sat: Po hitnom postupku 13 tačaka, opozicija „informatički nepismena“?

Odbornici lokalnog parlamenta koji je danas trebalo da raspravljaju od 102 tačke dnevnog reda, na početku sednice su usvojili predlog Gradskog veća da se na dnevni red po hitnom postupku doda još 13 tačaka. Hitnost postupka predlagač je obrazložio potrebom stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje rada javnih preduzeća i škola, kao i Saveta za rodnu ravnopravnost. Većinom glasova tačke po hitnom postupku su uvršene na dnevni red, ali ni novinari ni građani nisu dobili informaciju o kojim tačkama je reč

Pred početak razmatranja tačaka, opozicioni odbornik Pokreta Metla, Saša Anđelković prijavio je povredu poslovnika. On je rekao da su odbornicima Metle (ima ih četvoro) dostavljeni prazni diskovi, bez materijala za sednicu, te da nisu mogli kvaltetno da se pripreme za sednicu.

Osim toga, Anđelković je konstatovao da je dnevni red preobiman, da sadrži 119 tačaka i oko 1900 strana materijala, te da na taj način ne treba ubuduće zakazivati sednice. – Smatramo da niko od odbornika nije mogao kvalitetno da se pripremi za sednicu i za ovako važne tačke – rekao je Anđelković.

– Svi diskovi su provereni a to što niste znali da ih otvorite, to je vaš problem. Mogli ste da dođete u skupštinsku službu da vam otvori diskove i pročita materijal. I na sajtu su bile sve tačke dnevnog reda. To što ne koristite savremene tehnologije to je vaša stvar – odgovorio je predsednik Skupštine Predrag Vukićević.

Vukićević je dodao da su se šefovi odborničkih grupa usaglasili da se materijal zbog uštede troškova štampa na CD umesto na papiru.

Na primedbu Anđelkovića da na njegovom mestu u parlamentarnoj Sali nema ni laptopa, Vukićević je zamolio skupštinsku službu da odborniku donese laptop kako, kakao je rekao, „niko ne bi bio diskriminisan“.

U nastavku je konstatovan prestanak mandata odbornicima koji su u međuvremenu izabrani u organe izvršne vlasti: gradonačelnici Jasmini Palurović, njenom zameniku Aleksandru Jovanoviću, Bratislavu Ilčiću sa liste SPS-JS novom gradskom većniku, Jeleni Todorović sa liste SNS koja je postala pomoćnica gradonačelnice. Ostavku na nesto odbornice dana je Ružici Stanković (SPS).

Inače, odbornici lokalnog parlamenta danas razmatraće danas niz finansijskih odluka i izveštaja, od rebalansa budžeta i izveštaja o njegovom šestomesečnom izvršenju do izjašnjavanja o finansijskim izveštajima lokalnih javnih preduzeća, o pojednim kadrovskim rešenjima, nizu predloga planova detaljne regulacije ili njihovim izmenama i dopunama, te brojnim imovinskim rešenjima.

