“Skulpture koje dišu” u Umetničkoj galeriji (VIDEO)

Izložba hiperrealističnih skulptura kinetičkog mehanizma okupljenih pod nazivom“Lucky to be alive/Sreća je biti živ”, autora Nenada Gajića otvorena je u Umetničkoj galeriji. Ciklus obuhvata dela nastala poslednje četiri godine: Jedan trenutak, Dug san, Zauvek sam, Noćna mora, Povratak, Večnost, Tišina, Devojka iz snova, koja prikazuju svedenost ideje i forme ljudskih i životinjskih tela, osobe koje autor poznaje u privatnom životu ili bića koja su ostavila neizbrisiv trag. Neobične “skulpture koje dišu” zamrznute u svom večnom trajanju Kruševljani su posmatrali sa divljenjem

-Ljudi imaju jako zanimljive i emotivne reakcije na moj rad. Generalno su oduševljeni, nekad se uplaše, a nekad i zaplaču. Moj krajni cilj i jeste da izazovem u gledaocu emotivnu i empatijsku reakciju. Realizam i umanjivanje skulptura na veličinu tri puta manje od ljudske normalne veličine stvaram namerno, zbog empatijskog potencijala- kaže Nenad Gajić za KruševacGrad.

Njegove skulpture prikazuju različite ljudske događaje sreću, tugu, patnju.

-Veoma je važan doživljaj vremena, zato u svoje skulpture ubacujem mehanizam disanja. Ja volim ambivalenciju, tako da se naziv ove izložbe može posmatrati kao krajnje optimističan, ali opet može da ima i neku pesimističnu notu-objašnjava autor.

Posle Kruševca, svoje radove će predstaviti u Beogradu, a veruje da će do tada napraviti još koju skulpturu.

-Za svaku skultpturu mi je trebalo po dva i po meseca ozbiljnog rada. Dugo je spremana izložba jer je izrada zahtevna, proces je kompleksan uključuje projektovanje mehanizma i izlivanje kalupa. Mene to privlači, ja volim da se mučim i da stvaram sebi nove izazove kroz umetnost i kroz rad-navodi Gajić.

Jasmina Bucek, kustoskinja izložbe kaže da je revolucija realnosti skulptura iskorak iz tradicionalnog razumevanja skulpture i rezultat je pojave modernističke geneze stvaranja ovih dela, koje je Nenad studiozno i posvećeno realizovao u svojoj seriji hiperrealnih skulptura, što postaje njegov lični i prepoznatljiv umetnički jezik.

-Zaustaviti trenutak života u večnom trajanju je i autorov cilj produkcijom ovih skulptura, što postiže upotrebom visokokvalitetnih materijala silikona, organskih materijala perja i dlake, raznih vrsta platna, plastike i metala za izradu jezgra i mehanizma elektromotora koji simulira disanje. Disanjem nastaje tzv. „Bioskulptura“, dovoljno stvarna da provokacija autora uspeva da nas istera iz ušuškanog poimanja i natera da i mi istražujemo granice i pojmove živog i neživog, prirodnog i veštačkog, realnog i artificijalnog- navodi ona.

Namerno svedenim dimenzijama skulptura na proporciju 1:3, Nenad Gajić nas upućuje na pojačanu pažnju najfinijih detalja, gde pred suptilnostima, sporim disanjem i vremenskim trajanjem ostajemo zapanjeni i empatijski probuđeni. Naročito samim fetusnim položajem skulptura zatvorenih očiju, spokojnih mimika gde ostaju u „zamrznutom“ trenutku sna. Sa namerom da ono što nam je blisko nastavlja da traje, da fragilnost života u realizaciji svog rada autor prikaže „besmrtnom“.

-Iako je započeo ovaj ciklus jasne konceptualne simbolike, suočivši se najpre sa samim sobom, odnosno vizije sebe u starosti i dočekanog spokojstva u delu Dug san, ostavlja nam prostor da se i sami saživimo sa tom idejom-ističe kustoskinja.

Izložbu “Lucky to be alive/Sreća je biti živ”, ljubitelji umetnosti mogu pogledati do 10. decembra uz poštovanje aktuelnih epidemioloških mera.

M.S.

O autoru

Nenad Gajić(1982, Pančevo). Diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, na odseku za grafički dizajn, 2006. Svoj razvojni put stvaralaštva započinje različitim interesovanjima i realizacijama projekata, baveći se pretežno primenjenom umetnošću, ilustracijama, izradom specijalnih efekata, filmskih maski, stop motion animacijom za mnogobrojne domaće i inostrane filmske i serijske TV produkcije i pozorišta. 2010. podržan je sredstvima Filmskog centra Srbije za projekat kratkog stop motion animiranog filma. Učesnik je brojnih grupnih izložbi a od 2018. posvećuje se sferi kinetike i hiperrealizma i samostalnim izložbama, gde započinje ciklus izrade pokretnih hiperrealističnih skulptura.