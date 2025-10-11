Škola u Žabaru proslavila 36. rođendan

Osnovna škola u Žabaru obeležila je 36 godina rada i postojanja. Proslavi značajnog jubileja, pored brojnih gostiju, pridružile su se i zamenica gradonačelnika Snežana Radojković, kao i pomoćnica za društvene delatnosti Snežana Aleksić

Dan škole prilika je za rezimiranje sveukupnih rezultata, kako obrazovnih, tako i ostalih, vezanih za poboljšanje uslova rada.

O tome je, u svom obraćanju, govorila direktorka Vesna Mitrović.

Osim matične škole u Žabaru, za đake su otvorena i 3 izdvojena odeljenja: u Lukavcu, Pepeljevcu i Meševu. Školu pohađa ukupno 174 učenika, raspoređenih u 16 odeljenja, kao i 2 grupe produženog boravka. Škola zapošljava 46 lica nastavnog i vannastavnog kadra.

U toku prošle školske godine, rekonstruisano je izdvojeno odeljenje u Pepeljevcu, za šta je utrošeno oko 10 miliona dinara. U Žabaru, u okviru projekta poboljšanja energetske efikasnosti, kompletno je opremljena škola. Uvedeno je i grejanje na gas.

Učenici ostvaruju zapažene rezultate na svim nivoima takmičenja, a na proslavi je nagrađeno 30 učenika i 10 nastavnika.

Deca su sa svojim nastavnicima priredila primeren program, gde su iskazali svoje muzičke, glumačke i druge scenske veštine, a za ostvarenu izuzetnu saradnju i zalaganje na planu poboljšanja rada škole, nagrađeni su i ministar odbrane Bratislav Gašić, kao i Gradska uprava Kruševac.

