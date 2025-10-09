Škola roditeljstva ponovo otvorena u Kruševcu

Postavljeno: 09.10.2025

U Kruševcu je ponovo pokrenuta Škola roditeljstva i psihofizička priprema trudnica i porodilja, koja pruža praktične savete i podršku budućim roditeljima u jednom od najvažnijih perioda života. Program je osmišljen tako da mladim porodicama pomogne da se lakše pripreme za izazove trudnoće, porođaja i ranih meseci života deteta

Edukacije će se održavati svake srede, a učesnici će moći da steknu znanja o zdravlju majke i deteta, pravilnoj ishrani, psihološkoj pripremi i drugim temama koje olakšavaju svakodnevnicu porodica sa decom. Posebna pažnja posvećena je i partnerima, koji imaju važnu ulogu u podršci tokom trudnoće i odrastanja deteta.

U školi će trudnice, buduće majke, imati priliku da sarađuju sa psiholozima, pedijatrima, ginekolozima, medicinskim sestrama i patronažnim sestrama, nutricionistom i stomatologom, i biće pripremljene za sve aspekte trudnoće, porođaja i perioda posle porođaja, koji je jako stresan, pogotovo za žene koje prvi put postaju majke. Škola je radila do pojave kovida, a sada smo rešili da je ponovo aktiviramo. Patronazna služba pokriva ceo grad Kruševac i okolinu, sa 20 patronažnih sestara koje obilaze porodilje i novorođenčad u prvim danima života – rekla je dr Marija Baltić, direktor Doma zdravlja.

Osim majki, u školu mogu dolaziti i očevi. Iako neće aktivno učestvovati u radionicama, mogu prisustvovati, pratiti i postavljati pitanja stručnjacima kako bi bili što spremniji za svoju ulogu u trudnoći, porođaju i odrastanju deteta.

