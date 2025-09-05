Skočila cena goriva
Postavljeno: 05.09.2025
Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine je objavilo nove cene goriva koje će važiti do petka, 12. septembra
Litar evrodizela će koštati 194 dinara, dok je cena bezniza BMB 95 181 dinar po litru.
U odnosu na prethodnu nedelju, oba derivata su poskupela – dizela za 1 dinar, a benzin za 2.
