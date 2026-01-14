Ski staza Bela Reka uskoro u funkciji

Važno obaveštenje za sve ljubitelje skijanja i poklonike najveće srpske planine – ski staza Bela Reka, trenutno najbolja i najzahtevnija skijaška staza u sistemu ski centra Kopaonik, uskoro će biti u funkciji

Od zimske sezone 2023. godine instalirano je veštačko osnežavanje koje je trenutno aktivirano i uz prirodan sneg i aktivnosti radnika JP „Skijališta Srbije“ očekuje se da ski staza bude puštena uskoro u rad.

Ski staza Bela Reka dužine oko 3,5 kilometara, koja prati gondolu Brzeće – Mali Karaman, čine dve skijaške staze: Bela Reka 1 – laka staza, dužine oko 1900 metara i Bela Reka 2 – teška i zahtevna staza, dužine oko 1600 metara.

Radno vreme gondole Brzeće Mali Karaman je 09-15:30 časova.

Izvor i foto: brzecekopaonik.rs