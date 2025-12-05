Ski Opening Kopaonik otvoren uz besplatno skijanje i spektakularan noćni spust

Tradicionalna manifestacija Ski Opening Kopaonik 2025/26 zvanično je počela juče. Uz besplatno skijanje za sve posetioce i svečani noćni spust sa bakljama simbolično je otvorio novu zimsku sezonu

Planina je već od jutarnjih sati bila ispunjena skijašima i turistima iz čitavog regiona, dok su ekipe Skijališta Srbije prethodnih dana intenzivno pripremale staze kako bi manifestacija protekla u što boljim uslovima.

U funkciji su staze i instalacije Krst, Karaman greben i Pančićev vrh za panoramsko razgledanje, kao i ski vrtić i poligon u Dolini sportova.

Gondola Brzeće – Mali karaman i četvorosed Mali karaman obezbeđuju vezu sa glavnim delom skijališta. Prema informacijama InfoKop-a, pripremljene su i vezne staze koje omogućavaju skijašima iz Brzeća da bez pešačenja dođu do gondole, čime je pristup centru značajno olakšan.

Posetioce do 7. decembra očekuje popust od 30 odsto na sve ski karte. Poludnevna karta koštaće 2.940 dinara, jednodnevna 4.130, dvodnevna 7.700, dok je trodnevna 10.990 dinara. Trodnevna karta sa noćnim skijanjem iznosi 12.810, četvorodnevna 13.650, a četvorodnevna sa noćnim terminom 16.240 dinara. Prodajna mesta radiće na više lokacija u centru – kod boba na šinama, u upravnoj zgradi Skijališta Srbije i na polazu gondole, ukoliko vremenski uslovi dozvole njen rad. Skijalište će biti otvoreno od 9 do 15 časova, dok gondola radi do 14.30. Noćna staza ove godine neće biti u funkciji.

Zabavni program, po kome je Ski Opening godinama poznat, biće posebno bogat. Narednih dana hoteli, klubovi i barovi organizovaće žurke, koncerte i dnevne setove.

U Hotelu Grand nastupiće Tanja Savić i Ana Kokić, u Camelotu bend Word Up, dok će u Pub & Ko. i Green Ski Baru tokom vikenda svirati brojni DJ-evi. Kako navodi InfoKop, program se svakodnevno dopunjava kako bi posetioci imali potpun pregled dešavanja na planini.

Ski Opening, koji se na Kopaoniku održava od 2010. godine, prerastao je iz simboličnog obeležavanja početka skijaške sezone u jedan od najprepoznatljivijih regionalnih zimskih događaja. Manifestacija se tradicionalno održava prve nedelje decembra, bez obzira na visinu snega, jer je tokom godina postala spoj sporta, zabave i turističkog spektakla koji na Kopaonik privlači sve veći broj gostiju iz zemlje i regiona.