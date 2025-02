Širi centar bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas će doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju u pojedinim delovima Kruševca, do 13:00: Bagdala – Majke Jugovića (od Save Šumanovića do Njegoševe), Save Šumanovića, Njegoševa (od Majke Jugovića do Prvomajske), Ivankovačka i prateće ulice.

Do 15:00, bez vode će biti: Begovo Brdo – Slovenska (od Cara Lazara do crpne stanice), Čitluk – Đušina (od Desanke Maksimović do Stevana Todorovića), Veliko Golovode – deo oko „Marela“, sela Padež i Bela Voda.

Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Kruševac nastavlja sa redovnom proizvodnjom i distribucijom toplotne energije tokom navedenog perioda.