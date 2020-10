Siniša Maksimović, zamenik predsednika Skupštine: „Spoj iskustva i mladosti je uvek dobra kombinacija”

– Građani su rekli svoje na izborima, to se mora poštovati i besmisleno je komentarisati da li je i koliko dobro to što vladajuća koalicija ima apsolutnu većinu. Ono što je sigurno dobro je da je mnogo novih, mladih ljudi selo u skupštinske klupe i verujem da će uz iskustvo starijih kolega, to dati dobre rezultate – smatra novi stari zamenik predsednika kruševačke gradske skupštine, Siniša Maksimović (SPS) upitan da prokomentariše novi saziv Skupštine u kojoj naprednjacima pripada 53, a sa koalicijom koju oko sebe okuplja čak 66 od ukupno 70 odbornika.

Komentarišući izborne rezultate SPS-a na lokalu, Maksimović koji je inače i vd predsednika Gradskog odbora SPS, kazao je da je ta stranka u Kruševcu ostvarila značajne izborne rezultate, ali da su ipak očekivali neki procenat više.

– Veliki broj naših birača su stariji ljudi i mnogi od njih nisu ni izašli na izbore, zbog straha od korona virusa. S druge strane, činjenica je i da mi već u više izbornih ciklusa postepeno gubimo glasače zbog prirodnog odliva, pa ako se sve to uzme u obzir, nije zanemarljivo to što smo na lokalu dobili 12,01 odsto, a što zapravo govori da se naše članstvo ipak obnavlja – govori naš sagovornik čija je stranka, sa Jedinstvenom Srbijom, kao već tradicionalnim partnerom, dobila osam odborničkih mandata, od čega je pet pripalo socijalistima.

Maksimović podseća da je SPS u Kruševcu do 2.000-te godine imao 16.500 članova, a da ih sada ima oko 2.000.

– Kad ste jaka partija, kao što smo mi tada bili, svi žele da budu njeni članovi. Tako je i sada. Srpska napredna stranka je najjača partija u Srbiji i Kruševcu i nekako je prirodno da postoje i oni koji požele da napuste svoje do tada stranačke drugove i priključe se onima koji su jači. Odmah nakon izbora, nas je napustila jedna odbornica i svoj odbornički mandat prenela drugoj stranci, što je kasnije učinio još jedan naš partijski drug. Nije nam drago zbog toga, ali razumemo njihovu želju da brže i više napreduju – navodi aktuelni lider kruševačkih socijalista, dodajući da je “SPS oduvek ima dobre ljude, tako da ne čudi što su im ponuđene neke rukovodeće funkcije, kao što ne čudi ni to što nisu mogli da odole”.

– Žao nam je što su nas napustili, ostavili partiju i drugove, ali smo ih podržali jer smo s druge strane ubeđeni da će nastaviti da rade u interesu grada, što je na kraju krajeva dobro za Kruševac – kaže on.

Na pitanje da li se plaši da će se trend napuštanja stranke nastaviti, te da će to ugroziti njihov poslanički klub, Maksimović kaže da nema najave da će još neko napustiti stranku, te da je SPS u tom smislu bezbrižan.

A o tome kakav je položaj SPS-a u lokalnom parlamentu, s obzirom na broj poslaničkih mandata koje ima, Maksimović kaže da taj uticaj nije veliki, da je skroman ali iskren.

– SPS je dobio nekoliko značajnih mesta u gradskoj vlasti i, kao i do sada, trudićemo se da maksimalno pomažemo u daljem razvoju Kruševca, da pomognemo evidentno ubrzanom razvoju grada i sela. Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu, to je ono što su rekli građani, mi tu volju glasača moramo poštovati i besmisleno je uopšte komentarisati da li je i koliko to dobro. Ono što je sigurno dobro je da je mnogo novih, mladih ljudi selo u skupštinske klupe i verujem da će uz iskustvo svojih starijih kolega, to sigurno dati dobre rezultate – smatra zamenik predsednika Skupštine, dodajući da “koalicija radi pre svega u interesu građana, onako kako je to činila i u proteklih nekoliko mandata”.

Da brojčano malu opoziciju u lokalnom parlamentu ipak vidi kao konstruktivnu, te da to što ih je samo četvoro ne znači da ne mogu imati uticaj u donošenju odluka, tvrdi Maksimović.

– Malo ih je, ali će kroz skupštinsku raspravu imati prilike da podrže ono što je dobro ali i da imaju kontrolnu ulogu, u smislu da ukažu na nešto što prema njihovoj oceni eventualno nije dobro – navodi on.

Dodaje i da to što je ponovo izabran za zamenika predsednika gradskog parlamenta vidi kao veliku čast ali i “obavezu da nastavi da svojim skromnim iskustvom pomogne u realizaciji svih velikih razvojih planova koje je zacrtala ova koalicija”.

O stranci kojoj pripada kaže da iako mala, ta partija ima budućnost, svoje birače, simpatizere i lidera Ivicu Dačića koji, kako tvrdi, uživa veliko poštovanje u zemlji i inostranstvu.

– Jesmo mala partija u odnosu na koalicionog partnera, ali smo tokom proteklih osam godina i na lokalnom i republičkom nivou dali veliki doprinos u koaliciji sa Srpskom naprednom strankom. Nastavićemo da se zajedno borimo za jak Kruševac, stabilnu državu, za svakog građanina – poručuje na kraju Maksimović.

D.P.

Siniša Maksimović, zamenik predsednika Skupštine: „Spoj iskustva i mladosti je uvek dobra kombinacija”

- Građani su rekli svoje na izborima, to se mora poštovati i besmisleno je komentarisati da li je i koliko dobro to što vladajuća koalicija ima apsolutnu većinu. Ono što je sigurno dobro je da je mnogo novih, mladih ljudi selo u skupštinske klupe i verujem da će uz iskustvo starijih kolega, to dati dobre rezultate - smatra novi stari zamenik predsednika kruševačke gradske skupštine, Siniša Maksimović (SPS) upitan da prokomentariše novi saziv Skupštine u kojoj naprednjacima pripada 53, a sa koalicijom koju oko sebe okuplja čak 66 od ukupno 70 odbornika. Komentarišući izborne rezultate SPS-a na lokalu, Maksimović koji…