Setva pšenice i strnih žita u Rasinskom okrugu

Na teritoriji Rasinskog okruga trenutno se sprovodi setva pšenice i drugih strnih žita, a poljoprivrednici se trude da u što većoj meri iskoriste optimalni rok, koji traje do 1. novembra, uz moguće produženje do sredine meseca. Nakon uspešnih prinosa u prethodnim sezonama, očekuje se dalji porast površina pod ovim kulturama, jer žitarice pokazuje dobru otpornost na klimatske promene

Pripreme zemljišta teku u skladu sa preporukama stručnjaka, a proizvođači se podsećaju na značaj hemijske analize zemljišta i pravilne upotrebe osnovnih đubriva. Takođe, apeluje se na sve da ne spaljuju žetvene ostatke, jer to dugoročno oštećuje zemljište i smanjuje njegovu plodnost.

– Optimalni rok je do 1. novembra, ali se produžuje do 15. Prošle godine smo imali tendenciju povećanja površina pod strnim kulturama, ono što je jasno i ove godine je da su ona pokazala dobru adaptivnost na ove klimatske promene koje su izražene, imali smo odlične prinose u Rasinskom okrugu, bili su i do 7 tona što je ukazalo i dalo smernicu da u ovim uslovima trebamo da imamo i više površina pod žitima. Očekujemo povećanje površina, neka naša procena je uvećanje do 20%. Možemo reći da što se tiče sortimenta od ranih, srednjih i kasnih sorti, sve su pokazale adaptivnost. Moram da napomenem da proizvođači su trebali da odrade hemijsku analizu zemljišta pre setve, da bi mogli da upotrebe osnovna đubrjenja koja su bila potrebna, kasnije ćemo videti kako će biti, za sada je deficit vlage delimično nadoknađen, priprema zemljišta teče svojim tokom, apelujemo na poljoprivredne proizvođače da ne spaljuju žetvene ostatke, to je zakonski zabranjeno i vidno utiče na zemljište, time uništavamo sve što je potrebno i kasnije može biti korisno, to treba zaorati i dobije se procenat humusa koji je nenadoknadiv zemljištu – rekao je direktor Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Kruševac, Radomir Bušatović.

Ove godine, očekivanja poljoprivrednika i stručnjaka su da bi povećanje površina pod strnim kulturama moglo doprineti stabilnijoj proizvodnji i većim prinosima, dok pravilna obrada zemljišta i pažljivo planiranje đubrenja ostaju ključni za očuvanje plodnosti tla i dugoročni razvoj poljoprivrede u regionu.