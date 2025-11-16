Šesnaesta sednica Skupštine zakazana za četvrtak

U četvrtak, 20. novembra, sa početkom u 10 časova, u sali broj 34 Skupštine grada Kruševca, održaće se 16. redovna sednica Skupštine, dok će dnevni red obuhvatiti 38 tačke

Odobrnici će imati prilike da raspravljaju o predlozima izmena u okviru urbanističkih planova koji će se odnositi na Novo groblje – zapad, stambeno-poslovni blok Kolonija, Jasički put, Veliki Šiljegovac…

Takođe, biće reči i o programu unapređenja socijalne zaštite na teritoriji Grada za 2026. godinu, kao i o utvrđivanju prava roditelju-negovatelju na mesečnu naknadu.

Na dnevnom redu će se naći i program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine u 2025. godini, izrada Regionalnog plana upravljanja otpadom u Rasinskom okrugu 2025-2034, kao i razrešenje i imenovanje članova školskih odbora u više osnovnih škola i u Gimanziji.

N. L.