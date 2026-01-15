Servis: Vrtić Neven, Stadion Mladost i Novo naselje bez grejanja
Proizvodnja toplotne energije u sistemu kruševačkog JKP „Gradska toplana“ danas se odvija bez tehničkih problema
Ipak, zbog radova na magistralnom toplovodu, do privremenog prekida u isporuci grejanja došlo je u Novom naselju, kao i u objektima vrtića „Neven“ i stadiona „Mladost“. U ostalim delovima grada grejanje se isporučuje redovno i bez zastoja.
Prema dostupnim informacijama, za danas nema najavljenih isključenja vode niti planiranih radova na vodovodnoj mreži.
