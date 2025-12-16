Servis: Slovenska, Darvinova i deo Bivoljske bez vode, Nacije bez grejanja

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15.00, bez vode će biti korisnici u naseljima Begovo Brdo i Pakašnica. Prekid vodosnabdevanja odnosi se na Slovensku ulicu na Begovom Brdu, na potezu od Cara Lazara do crpne stanice, kao i na Darvinovu ulicu, dok će u Pakašnici bez vode biti deo Ulice vojvode Mišića, od mosta do frizerskog salona

Takođe, zbog izrade vodovodnog priključka, u istom terminu bez vode će biti i deo Bivoljske ulice, od Balkanske do groblja.

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopšteno je da se proizvodnja toplotne energije biti obavljana redovno, putem sva četiri izvora, bez ikakvih problema u sistemu.

Ipak, tokom dana bez regularnog snabdevanja toplotnom energijom biće korisnici u Drinskoj ulici brojevi 3, 5 i 7, zatim u Ulici Luja Pastera od broja 2 do 12, u Ulici Miletine Bune broj 4, kao i u ulici Cankreve brojevi 5 i 7. Bez grejanja će privremeno biti i objekat vrtića „Golub mira“.