Servis: Privremeno slabije grejanje u delovima Kruševca

Postavljeno: 26.12.2025

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h, doći će do prekida u vodosnabdevanju u više delova grada

Bez vode će biti naselja i ulice: Bagdala 3 – Perside Šišković (od Mudrakovačke do Užičke ulice), Kninska, Sarajevska i Crnogorska ulica, zatim Dedina – Krušedolska, kao i Pakašnica.

Iz JKP „Gradska toplana“ Kruševac saopšteno je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije trenutno odvijaju bez problema putem sva četiri izvora. Kako meteorolozi najavljuju niže spoljašnje temperature u narednom periodu, radnici proizvodnje će pokrenuti celokupan proizvodni sistem u okviru Centralnog izvora, kako bi grejanje funkcionisalo punim kapacitetom, u skladu sa vremenskim prilikama.

Ipak, tokom današnjeg i sutrašnjeg dana može doći do nešto slabije isporuke toplotne energije u pojedinim delovima grada, dok se sistem u potpunosti ne osposobi za stabilno snabdevanje u najhladnijim danima koji predstoje.

