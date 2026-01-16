Servis: Pojedine ulice bez grejanja

JKP „Gradska toplana“ Kruševac danas proizvodi i isporučuje toplotnu energiju bez problema

Ipak, zbog radova na priključnom toplovodu vrtića „Naša radost“, deo korisnika danas će biti bez grejanja. Kako je saopšteno, grejanje je privremeno obustavljeno u ulici Slobodana Jovanovića, na Bruskom putu, u takozvanim „H“ zgradama, kao i u objektu u ulici Dostojevskog broj 39. Očekuje se da će isporuka grejanja biti uspostavljena po završetku radova.

Iz nadležnih službi poručuju da kada je u pitanju vodosnabdevanje, za danas nema najavljenih isključenja niti planiranih radova na vodovodnoj mreži, te se isporuka vode odvija uredno.