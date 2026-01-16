Servis: Pojedine ulice bez grejanja

Postavljeno: 16.01.2026

JKP „Gradska toplana“ Kruševac danas proizvodi i isporučuje toplotnu energiju bez problema

Ipak, zbog radova na priključnom toplovodu vrtića „Naša radost“, deo korisnika danas će biti bez grejanja. Kako je saopšteno, grejanje je privremeno obustavljeno u ulici Slobodana Jovanovića, na Bruskom putu, u takozvanim „H“ zgradama, kao i u objektu u ulici Dostojevskog broj 39. Očekuje se da će isporuka grejanja biti uspostavljena po završetku radova.

Iz nadležnih službi poručuju da kada je u pitanju vodosnabdevanje, za danas nema najavljenih isključenja niti planiranih radova na vodovodnoj mreži, te se isporuka vode odvija uredno.

Na današnji dan: Rođen Stojan Protić – prvi premijer Kraljevine SHS

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
16. januar 2026., 12:44
 

Uglavnom vedro
9°C
Apparent: 0°C
Pritisak: 1024 mb
Vlažnost: 98%
Vetar: 2.7 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top