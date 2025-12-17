Servis: Nema isključenja vode i struje, grejanje stabilno

Postavljeno: 17.12.2025

Prema dostupnim informacijama nadležnih službi, za danas nema najavljenih isključenja vode niti planiranih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji grada Kruševca

Snabdevanje pijaćom vodom odvija se redovno i bez zastoja.

Takođe, iz Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac saopšteno je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije funkcionišu bez ikakvih problema.

