Servis: Nekoliko sela bez vode

Postavljeno: 22.12.2025

Zbog novog kvara na vodovodnoj mreži danas će, najkasnije do 15 časova, bez vode biti Pakašnica, Kapidžija, Tekije, Šanac i naselje Vlado Jurić

Elektrodistribucija i Gradska toplana za danas nisu najavile isključenja.

Kampanja za bezbednost dece u saobraćaju: Cilj „Vizija nula“

