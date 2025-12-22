Servis: Nekoliko sela bez vode
Postavljeno: 22.12.2025
Zbog novog kvara na vodovodnoj mreži danas će, najkasnije do 15 časova, bez vode biti Pakašnica, Kapidžija, Tekije, Šanac i naselje Vlado Jurić
Elektrodistribucija i Gradska toplana za danas nisu najavile isključenja.
