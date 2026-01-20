Servis: I danas bez isključenja

Prema najnovijim informacijama, danas na teritoriji grada Kruševca nema najavljenih isključenja vode niti planiranih radova na vodovodnoj mreži

Iz Javnog komunalnog preduzeća „Gradska toplana“ Kruševac saopšteno je da se proizvodnja i distribucija toplotne energije odvijaju bez problema, te da sistem daljinskog grejanja funkcioniše uredno i stabilno.

