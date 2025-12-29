Servis: Danas bez vode nekoliko sela
Postavljeno: 29.12.2025
Danas će do 15 časova bez vode biti Dedina, ulica Svetozara Miletića, Sibinjanin Janka, Save Mrkalja i okolne ulice, kao i Kukljin, Bela Voda, Konjuh, Brajkovac i Kamenare
Elektrodistribucija i JKP „Gradska toplana“ danas rade bez planiranih isključenja i prekida.
