Servis: Danas bez vode nekoliko sela

Postavljeno: 29.12.2025

Danas će do 15 časova bez vode biti Dedina, ulica Svetozara Miletića, Sibinjanin Janka, Save Mrkalja i okolne ulice, kao i Kukljin, Bela Voda, Konjuh, Brajkovac i Kamenare

Elektrodistribucija i JKP „Gradska toplana“ danas rade bez planiranih isključenja i prekida.

