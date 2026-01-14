Servis: Čitluk i Krvavica bez vode
Postavljeno: 14.01.2026
Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode će do 15 sati biti Čitluk, Ulica Cara Lazara od Desanke Maksimović pa do kraja ulice, zatim Ulica Marka Miljanova, Jovana Miškovića, Kruševačka, Desanke Maksimović i Krvavica, kod puta za Padež
Zbog izrade novog priključka bez vode će do 17 sati biti Bagdala 3, Ulica Lava Tolstoja.
