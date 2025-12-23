Servis: Bez vode delovi Pakašnice, Velikog Šiljegovca, Prištinske, Bosanske i Ljube Davidovića

Zbog radova na sanaciji kvarova i izvođenja tehničkih zahvata na vodovodnoj mreži, danas će doći do privremenog prekida u vodosnabdevanju u više naselja na teritoriji grada Kruševca i okoline

Bez vode će biti Pakašnica, naselje Vlado Jurić, kao i sela Zdravinje i Poljaci do 15.00.

Takođe, zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, bez vode će do 14.00 ostati i meštani Velikog Šiljegovca.

Zbog prevazivanja priključka, do 15.00 bez vode će biti deo Panjevca, tačnije Prištinska ulica sa pratećim ulicama.

Danas takođe, zbog odvajanja priključka, takođe do 15.00, bez vode će biti i delovi Novog naselja – Bosanska ulica, Ljube Davidovića (od Bosanske do Takovske), kao i Ostrvo Vida (od Bosanske do Takovske).

Kako je saopšteno, JKP „Gradska toplana“ Kruševac proizvodi i distribuira toplotnu energiju bez ikakvih problema.