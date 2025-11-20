Sednica Skupštine Grada: Usvojena dopuna dnevnog reda

U toku je 16. redovna sednica Skupštine grada Kruševca, a na samom početku su odbornici dopunili dnevni red sa dodatne tri tačke, da bi nakon toga započeli objedinjeni pretres prvih osam tačaka na osnovu izveštaja Saveta za urbanizam, građevinarstvo i komunalne delatnosti i Saveta za finansije i privredu

10.08 – Hitnost stavljanja na dnevni red dodatne tri tačke i početak rasprave o urbanističkim planovima

Gradski odbornici su na samom početku rada sednice dopunili dnevni red sledećim tačkama: Predlogom odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2026. godinu na teritoriji grada Kruševca, predlogom odluke o izmenama i dopunama odluke o organizaciji Gradske uprave grada Kruševca i predlogom rešenja o davanju na korišćenje na neodređeno vreme bez naknade i bez prava raspolaganja Narodnom muzeju Kruševac porodične stambene zgrade – spomen kuće Miloja Zakića.

O navedenim predlozima, odbornici će raspravljati kao 39, 40. i 41. tački dnevnog reda. Nakon toga, usledio je objedinjeni pretres od tačke jedan do tačke osam, o kojima će se odbornici izjašnjavati pojedinačno. Naime, tom prilikom je započeta rasprava o predlozima izmena u okviru urbanističkih planova koji će se odnositi na Novo groblje – zapad, stambeno-poslovni blok Kolonija, Jasički put, Veliki Šiljegovac…

N. L.