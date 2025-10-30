Sedmi međunarodni kurs civilno – vojne saradnje

Za razliku od većine oružanih snaga razvijenih zemalja, koje civilno-vojnu saradnju primenjuju samo u multinacionalnim operacijama, Vojska Srbije je definisala funkciju civilno-vojne saradnje radi primene u sve tri misije, koje su definisane Strategijom odbrane Republike Srbije. To znači da se funkcija ne odnosi samo na aktivnosti tokom učešća u izgradnji i očuvanju mira u regionu i svetu, već i na aktivnosti civilno-vojne saradnje u službi odbrane države od oružanog ugrožavanja spolja, kao i na aktivnosti podrške civilnim vlastima u suprotstavljanju pretnjama bezbednosti

– Po sedmi put u Kruševcu se održava kurs civilno – vojne saradnje u organizaciji Vojske Srbije i holandske vojske koja se nalazi u radnoj poseti gradu Kruševcu. Tiče se uloge lokalne samouprave i saradnje sa Vojskom Srbije kako kroz treću misiju Vojske Srbije koja se odnosi na pomoć u prirodnim katastrofama i drugim nesrećama i vanrednim okolnostima, kako u nekim vanrednim aktivnostima, tako i u nekim redovnim aktivnostima oko pomoći oko održavanja infrastrukture do vojnih objekata i na poboljšanje uslova života civilnog stanovništva. Tema obuhvata i izradu planskih dokumenata koje grad i lokalna samouprava ima obavezu za uslove rata i ratnog stanja sa Vojskom Srbije i Ministarstvom odbrane. Imamo odličnu saradnju sa Vojskom Srbije i Ministarstvom odbrane. Odeljenje za poslove odbrane i vanredne situacije ima odličnu saradnju sa Vojskom Srbije na teritoriji našeg grada i u našem širem okruženju. Danas se očekuje obostrana vrsta razmene pozitivnih iskustava od polaznika koje dolaze iz zemalja regiona i zapadnih zemalja i instruktora iz Italije i Holandije. Ima ukupno 28 polaznika, 6 instruktora i jedan polaznik holandske vojske. Kurs traje 10 radnih dana – rekao je načelnik sektora za vanredne situacije Dušan Todorović.

U ime Grada sve prisutne je pozdravila zamenica gradonačelnika Snežana Radojković.

– Kruševac je grad koji duboko poštuje instituciju vojske i za usavršavanjem i daljim napredovanjem vojničkog kadra. Naša srednjovekovna istorija i poštovanje koje gajimo prema osnivaču našeg grada knezu Lazaru i srpskim ratnicima koji su dali živote za odbranu zemlje preneseno je i na pripadnike Vojske Srbije koji svakim svojim delom i gestom predstavljaju naše slavne pretke. Poštovanje i posvećenost nikada neće manjkati jer se Kruševac uvek davao i trudio sve od sebe da izađe u susret, pomogne i sarađuje sa različitim granama Vojske Srbije. Kruševac se može pohvaliti saradnjom sa ABHO bataljonom, kopnenom vojskom i Odeljenjem za civilno vojnu saradnju, ABHO centrom, komandom Rasinske brigade, komandom za obuku Vojske Srbije i Ministarstvom odbrane.

Kurs traje 10 dana, a njime rukovodi kapetan frigate Zoran Dukanac.

