Sedamnaestogodišnji Uroš prvi doplivao do Časnog krsta u Šavranu

Plivanje za Časni bogojavljenski krst u selu Šavrane na Rasini se ove godine održalo po 14. put pod pokroviteljstvom Grada Kruševca

Mnogobrojni gosti i vernici, među kojima su bili i ministar odbrane Republike Srbije Bratislav Gašić, načelnik Rasinskog upravnog okruga Ivan Anđelić, direktori javnih preduzeća i ustanova grada Kruševca i učesnici ove manifestacije, dočekali su Časni krst i prisustvovali osvećenju vode i blagosiljanju plivača, nakon čega je 185 učesnika otpočelo nadmetanje za Časni krst.

Ispred Grada Kruševca, viteškom nadmetanju u selu Šavrane prisustvovali su načelnica Gradske uprave Vesna Anđelić i pomoćnice gradonačelnika Nevena Plavšić i Snežana Aleksić.

Sveštenik Miroslav Rajić je govorio više o samom Bogojavljenju i cilju ovog praznika:

Svaki pravoslavac jeste duhovni čovek, a na ovaj praznik se Bog otkriva svetu s ciljem spasenja i donošenja ljubavi, mira i blagosti, što su osnovna načela Hrista i vernika. Mir je važan kako bismo smirili naše duše i prihvatili ideju zemlje i Boga.

Nakon osvećenja plivača i vode, 185 učesnika je započelo takmičenje s ciljem da prvi dođu do Časnog krsta.

Najbrži plivač koji je prvi došao do Časnog bogojavljenskog krsta bio je sedamnaestogodišnji Uroš Zdravković. Ovom sportisti i članu vaterpolo kluba je ovo bilo drugo učešće u plivanju za Bogojavljenski časni krst:

Osećaj je fenomenalan, ovo mi je bila jedna od životnih želja koja se ostvarila. Velika je konkurencija, možda sam prvi stigao ali želim da čestitam svima, svaka čast svim učesnicima.

Predsednik MZ Šavrane, Predrag Milenković je i sam učestvovao u plivanju:

Uvek plivam, a konkurencija je svake godine velika. Ove godine je 185 plivača učestvovalo, zadovoljni smo odzivom i učesnika i posetilaca, i starih i mladih na ovako lep dan. Voda je uvek hladna ali je ove godine utisak bio da je toplija, pogotovo onima koji su stalni učesnici.

Najmlađi plivač 14. viteškog nadmetanja za Bogojavljenski časni krst u Šavranu je imao 12 godina, dok je najstariji rođen 1952. godine.

Izvor: krusevac.ls.gov.rs