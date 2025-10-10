Sećanje na nacistički zločin u Krivoj Reci 1942.

Na Miholjdan, 12. oktobra, u Krivoj Reci će biti obeležena 83. godišnjica pogroma stanovništva kopaoničkog kraja. Program počinje Svetom arhijerejskom liturgijom u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla. U 10 i 30 biće služen parastos žrtvama, a u 11 časova biće priređen kulturno umetnički program

Zločin u Krivoj Reci počinili su pripadnici 7. SS dobrovoljačke brdske divizije Princ Eugen i bugarskih okupacionih snaga nad srpskim stanovništvom u selu Kriva Reka 12. i 13. oktobra 1942. godine.

U seoskoj crkvi Svetih Petra i Pavla, zapaljeno je preko 70 meštana Krive Reke, a ukupno je stradalo između 300 i 320 ljudi. Među žrtvama je bilo i stanovnika okolnih sela, koji su se našli u Krivoj Reci bežeći pred nemačkim snagama.

U selu Kriva Reka kod Brusa, na padinama Kopaonika, nalazio se štab Rasinskog korpusa. Oko 2.800 pripadnika 7. SS dobrovoljačke brdske divizije Princ Eugen je počelo da opkoljava selo 11. oktobra 1942. godine. Pošto narednog dana u selu nisu zatekli niti jednog oficira ili vojnika JVuO, otpočeli su sa pretraživanjem terena, kako samog sela, tako i atara, ubijajući svakog civila na kojeg bi naišli. Ubrzo su počeli i sa paljenjem kuća u selu.

Tokom dana 12. oktobra 1942. godine, nemački i bugarski vojnici su pod prinudom naterali preko 70 meštana da uđu u seosku crkvu Svetih Petra i Pavla iz 1618. godine. Potom su u nju uneli desetine leševa već izginulih i teško ranjenih civila iz okoline, a onda su crkvu polili benzinom i zapalili. Na kraju, crkvu su i minirali.

U seoskoj školi su Janko Cvetković i Momčilo Trifunović, obojica iz Krive Reke, vezani za ražanj i živi ispečeni. Krvavi pir je nastavljen i 13. oktobra. Svi članovi seoskih porodica Janković, Nikitić, Lazarević i Đurić su pobijeni. Okružni sudija Radomir Marković iz Kruševca je već 14. oktobra 1942. godine sačinio izveštaj o zločinu i prosledio ga Vladi narodnog spasa generala Milana Nedića.

Vojni sud Treće jugoslovenske armije su od decembra 1945. do februara 1946. godine, organizovao suđenje u Beogradu zarobljenim komandantima 7. SS dobrovoljačke brdske divizije Princ Eugen. Njima je suđeno i zbog zločina u Krivoj Reci.

Iako je krivica trebalo da bude svaljena na kapetana Kazerera (nem. Kaaserer), osuđen je i August Šmithuber, poslednji komandant 7. SS dobrovoljačke brdske divizije Princ Eugen na smrt vešanjem. Obešen je 19. februara 1946. godine u Beogradu.

Sećanje na zločin Dobrica Ćosić je u svom romanu „Deobe“, za koji je dobio NIN-ovu nagradu 1961. godine, motiv spaljivanja meštana u seoskoj crkvi opisao prema događajima iz Krive Reke. Spomenik nevinim žrtvama iz Krive Reke, podignut je tek 12. oktobra 2011. godine. Udruženje građana za zaštitu prirode i negovanje Srpskog nasleđa „Rajko od Rasine“ od 2017. godine organizuje „Bruski marš“, memorijalnu manifestaciju u kojoj se organizuje šetnja od centra Brusa do Krive Reke, gde se odaje počast žrtvama. Hroničar Goran Minić je 2017. godine objavio knjigu „Kazivanja o Krivoj Reci kopaoničkoj“, u kojoj je objavio svedočenja preživelih.

Reditelj Goran Erčević je snimio film „Plač prazne kolevke“. U filmu je govorilo osmoro preživelih.

O. M.

Izvor: Bruski kofer

Foto: BrusONLINE