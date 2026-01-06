Savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo: Izbor sadnica za podizanje višegodišnjih zasada

Voćke treba saditi za vreme mirovanja, pa je ovaj period idealan za te poslove. Kompletan uspeh proizvodnje voća zavisiće od izbora sadnica. Zato je od velike važnosti da se prilikom izbora sadnica obrati pažnja na sledeće činioce: razvijenost korena, identitet sorte, starost, zdravstveno stanje i mehanička oštećenja

Piše: Radomir Bušatović, savetodavac za voćarstvo i vinogradarstvo

Pri podizanju voćnjaka preporučljivo je koristiti sadnice prve klase sa dobro razvijenim korenovim sistemom. Poželjno je da je korenov sistem snažan, dobro razvijen (žiličast), da nije isušen i oštećen prilikom vađenja. Što je korenov sistem duži i bolje razvijen primanje i razvoj sadnice biće bolji. Sadnice koje imaju slabije razvijen korenov sistem imaju slabiji procenat primanja i zaostaju u porastu.

U novije vreme koristi se mehanizovano vađenje sadnica kod kojeg dolazi do očuvanja sitnijih obrastajućih žilica koje su najvažnije za prijem i razvijanje sadnica. Ovo je vrlo važna činjenica iz razloga pripreme pred sadnju gde se skraćuju predugačke na 15-20 cm i odstranjuju povređene, polomljene i sasušene žile do zdravog dela. Vrlo je korisno pre sadnje potapanje u kašu sveže goveđe balege, ilovače i vode, fitohormonalne rastvore i suspenzije bakterijskog đubriva.

Identitet sorte mora biti apsolutno tačan, a takođe je važan identitet podloge jer od njega zavise razvijanje, rast i rodnost. Za podizanje zasada u praksi se upotrebljavaju okulanti, jednogodišnje i dvogodišnje sadnice.

Preporučljivo je da ispunjavaju sledeće uslove: okulanti da poseduju tri skeletne žile sa najmanjom dužinom od 10 cm. Dužina nadzemnog dela najmanje 30 cm. Jednogodišnje voćne sadnice koje su dobro zadrvenele moraju imati korenov sistem sa najmanje pet skeletnih žila dužine 20 cm. Visina nadzemnog dela sadnica jabuke, kruške, dunje, kajsije i trešnje mora da je 1 metar, dok se kod ostalih voćnih vrsta ona kreće od 40 cm kod oraha do najmanje 70 cm kod breskve, višnje, leske. Od izuzetne je važnosti postojanje prevremenih grančica jer one omogućavaju vrlo brzo stupanje na rod posebno kod jabučastog voća. Kod dvogodišnjih knip sadnica korenov sistem sa najmanje četiri skeletne žile sa dužinom žila najmanje 20 cm. Prečnik sadnica ispod prve ramene grane treba da je najmanje 12 mm.

Zdravstveno stanje sadnica treba da je ispravno, bez bolesti, štetočina i mehaničkih oštećenja.