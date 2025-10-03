Saveti za vožnju po kiši – povećan oprez na mokrim kolovozima

Zbog velike količine padavina koja je ovih dana pogodila Srbiju, saobraćaj se na mnogim deonicama odvija otežano. Mokri i klizavi kolovozi, smanjena vidljivost i pojava velikih lokvi na putevima zahtevaju od vozača dodatnu pažnju i prilagođavanje uslovima vožnje

Stručnjaci izdvajaju pet ključnih saveta za bezbednu vožnju u ovakvim uslovima:

1. Smanjite brzinu i povećajte odstojanje – zaustavni put na mokrom kolovozu duži je i do 50%

2. Proverite gume – pneumatici sa dobrim profilom značajno smanjuju rizik od akvaplaninga

3. Koristite kratka svetla – i danju, jer povećavaju vidljivost i vašu i drugih učesnika u saobraćaju

4. Izbegavajte nagla kočenja i manevre – posebno u krivinama gde je podloga klizava

5. Ne ulazite u duboke lokve – voda može izazvati proklizavanje ili oštećenje vozila

Apel vozačima je jasan – u danima obilnih padavina neophodno je voziti smirenije, usporeno i uz maksimalnu koncentraciju, jer samo tako svi učesnici u saobraćaju mogu biti bezbedni.