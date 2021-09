Saveti povodom Svetskog dana srca: manje stresa, zdrava hrana i fizička aktivnosti

Svetski dan srca obeležen je danas na Bagdali. Brojni sugrađani, različite životne dobi, došli su da izmere pritisak, holesterol i provere nivo šećera u krvi, te dobiju zdravstvene savete

Okupljenima su deljene zdravstveno-motivacione poruke, kao i jabuke koje su simbol zdravlja. Među onima koji su došli da se provere bio je Đorđe Marković (74).

– Ja sam ovde preventivno. Bogu hvala, ne bolujem ni od kakve bolesti, ali redovno vadim rezultate i vodim računa o tome. Takođe redovno šetam, pešačim od sedam do osam kilometara dnevno, što savetujem i mojim vršnjacima, to je jedini način da ostanemo zdravi – rekao je on.

Nisu samo stariji sugrađani bili zainteresovani. Rekrativci, koji su na redovnom treningu trčanja trim stazom, želili su takođe da provere neke od opštih parametara. Ana Milić (34) spada u tu grupu.

– Osećam se odlično, ali to ne znači da čovek ne treba s vremena na vreme da proveri pritisak, šećer i ostale parametre. Na ovaj način sam spojila lepo i korisno, jer svakoga dana ovuda trčim, pa zašto da ne svratim i učinim uslugu sebi, kada već postoji mogućnost provere – objašnjava ona.

U svetu od kardio vaskularnih bolesti godišnje umre preko 18 miliona ljudi, procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. U Srbiji godišnje zbog tih bolesti umre više od 50 hiljada ljudi. Imajući to u vidu lekari svakodnevo savetuju ljude da obrate pažnju na zdravu ishranu, fizičke aktivnosti i izbegavaju duvan kao jedan od ključnih uzroka ovih oboljenja. Naša zemlja je treća u svetu po broju obolelih, a epidemija korona virusa samo je dodatno doprinela povećanju broja obolelih.

– Više nisu pošteđeni ni mladi ljudi koji sve više obolevaju od kardio vaskularnih bolesti, naročito zbog sve manje fizičke aktivnosti kako u svakodnevnom životu, tako i u školama. Mi preporučujemo svim školama da se ta aktivnost podigne na što je moguće viši nivo – kazala je Biljana Stefanović, glavna sestra polivalentne patronažne službe.

Crveni krst je danas delio jabuke okupljenima na Bagdali, a njegovi volonteri naglašavaju da jedna jabuka dnevno smanjuje rizik od kardio vaskularnih bolesti.

– U vreme pandemije, srčani bolesnici su dodatno pogođeni jer su prepoznati kao najrizičnija grupa. Redovne kontrole su se smanjile zbog opterećenja zdravstvenog sistema usled ovog virusa. Potrebno je da svako vodi računa o svom srcu, da bude pre svega mnogo fizički aktivniji, da se pravilno hrani. Apelujem na sve građane da budu odgovorni, čuvaju svoje zdravlje i učine sve da spreče srčane bolesti, od kojih je smrtnost veoma velika – dodala je Violeta Milićević iz Zavoda za javno zdravlje.

Ovogodišnji Svetski dan srca sprovodi se pod sloganom „Poveži se srcem“.

