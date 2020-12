Savet stručnjaka: Vreme je za prvo pretakanje vina

Prvo pretakanje vina obavlja se od polovine novembra do kraja januara, a kada će to biti odlučuje se na osnovu organoleptičke i laboratorijske analize vina, savetuju stručnjaci

– Prvo pretakanje treba obaviti po završenom alkoholnom vrenju tj. kada je sav šećer fermentisao, odnosno kada je prešao u alkohol i ugljen dioksid, te kada se mlado vino probistri i stalože se sve nerastvorive materije i nečistoće – objašnjava Slađana Cvetković, savetodavka za prehrambenu tehnologiju u kruševačkoj Poljoprivredno savtodavnoj i stručnoj službi.

Ona navodi da je prilikom pripreme pretakanja neophodno spremiti čiste i zdrave vinske sudove i pribor koji se koristi za pretakanje.

Napominje da podrumske prostorije, takođe treba da budu besprekorno čiste, okrečene i dezinfikovane sumpor dioksidom ( paljenjem sumpornih traka ili sumpora u prahu) i dobro provetrene, bez stranih mirisa.

Prvo pretakanje treba izvršiti 2 do 4 nedelje posle završetka vrenja, a pre pretakanja treba proveriti stabilnost vina na vazduhu.

– U belu flašu od 1l sipati 3/4 mladog vina. Flašu zatvoriti vatom i ostaviti 48 sati na temperaturi od 18 do 24 ˚C. Ako nakon tog vremena vino u flaši postane mrko obojeno i neprijatnog je ukusa, odnosno ako je vino podložno oksidaciji, ne pristupa se otvorenom pretakanju vina pre nego što se vino ne sumporiše sa kalijum metabisulfitom-vinobranom – objašnjava Cvetkovićka postupak.

Sumporisanje se, kako dodaje, vrši u dozama od 10 do 15 grama vinobrana na 100 litara vina pre pretakanja, a preporuka je da se sumporisanje vina obavi najmanje 48 sati pre pretakanja. Preporuka je i da se doda 2 do 5 gr vitamina C u prahu, koji deluje kao antioksidans.

J.B.

